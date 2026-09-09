Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'nın ifadesi ortaya çıktı

Sancaktepe’de milli cimnastik antrenörü Funda Bakış’ın (39) alacak meselesi yüzünden bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayda, tutuklanan şüpheli Zehra G.’nin (21) savcılık ifadesine ulaşıldı. Bakış’ı kasten öldürmediğini öne süren şüpheli, bıçağı çantamdan çıkardığını ve maktulün üzerine yüklenmesi sonucu olayın gerçekleştiğini iddia etti.

ALACAK HUSUMETİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, 30 Ağustos Pazar günü Abdurrahmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce Funda Bakış ile aynı spor salonunda çalışan Zehra G., Bakış’a elden borç verdi ve adına 100 bin lira kredi çekti. Kredi taksitlerinin ödenmemesi ve işten çıkarılma süreci sonrasında ikili arasında alacak husumeti başladı. Olay günü tarafların konuşmak üzere bir araya geldiği sırada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Göğsünden bıçaklanan milli antrenör Funda Bakış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"SABIKA KAYITLARI BULUNUYOR"

Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, polis ekipleri kaçan Zehra G. ile olaya karışan erkek arkadaşı Erhan Ş. (21) ve Ahmet Hasan U.’yu (21) gözaltına aldı. Şüphelilerden Zehra G.’nin 'Hakaret', Ahmet Hasan U.’nun ise 'Kasten yaralama' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra G., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KASTEN BIÇAKLAMADIM, ÜZERİME YÜKLENDİ"

Zehra G., savcılıktaki ifadesinde olayın kazaen yaşandığını iddia ederek şu savunmayı yaptı: "Funda’ya 20 bin lira, 2 çeyrek altın ve çektiğim 100 bin liralık kredinin borcu nedeniyle ulaşmaya çalışıyordum. Olay günü konuşmak için buluştuk ancak taraflar arasında arbede çıktı. Funda bana 'Seni bitireceğim' diyerek üzerime yürüdü. Benden güçlü olduğu için korkup kaçtım, beni kovaladı. Çantamdaki çakıyı çıkarıp açtım ve arkamı döndüm. O esnada saldırmak amacıyla üzerime yüklendi ve elimdeki bıçak kendisine saplandı. Kasten bıçaklamadım."

Şüpheli Zehra G., olay sonrası panikle kaçtığını ve suç aleti çakıyı çocukların bulmaması için bir rögar kapağından içeri attığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı