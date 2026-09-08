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Bak sen şu Kara Haydar'a! "Eşi 16 yaşındayken peşine düştü" iddiası

Bak sen şu Kara Haydar'a! 'Eşi 16 yaşındayken peşine düştü' iddiası
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Lüks yaşam tarzıyla bilinen ve düğünündeki kilolarca altınla dikkat çeken, "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan kara para aklama suçlamasıyla tutuklanırken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Eşi Çağla Öz'ün 16 yaşındayken Tançalan'ın takıntılı olduğu, her gün okulunun önüne gittiği, genç kadının ailesinin en sonunda şikayet ettiği öne sürüldü. Tançalan'ın tüm bunlar yaşanırken, ilk eşiyle evli olduğu iddia edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK’nın 301'inci maddesi kapsamında hakkında soruşturma başlatılan ve gece saatlerinde gözaltına alınan sanal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanal medyada paylaştığı videolar sonrası hakkında soruşturma başlatılan Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.

"ÇAĞLA ÖZ'Ü 16 YAŞINDAYKEN RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI"

Tançalan'la ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, Tançalan, eşi Çağla Öz'ü henüz çocuk yaşta takıntılı hale getirdi.

İlk eşinden evli olduğu dönemde 31 yaşında olan Tançalan, Öz'ü rahatsız etmeye başladı. O dönem 16 yaşında olan Çağla Öz, Tançalan'ın takıntısı nedeniyle zor günler geçirdi.

AİLESİ, TANÇALAN'I ŞİKAYET ETMİŞ

Her gün Çağla Öz'ün okulunun öne gittiği öne sürülen Tançalan'ı genç kadının istemediği, ailesinin de adamı polise şikayet ettiği iddia edildi. Başka birisiyle evlenen Çağla Öz'ün bir süre sonra boşandığını öğrenen Tançalan'ın yeniden genç kadının peşine düştüğü ileri sürüldü. Çiftin 5 yıl önce evlendiği ancak düğünlerini yeni yaptıkları da iddialar arasında.

Kaynak: Haberler.com
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