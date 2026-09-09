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İbre tersine döndü! Yeni Parti'ye geçen 6 vekil CHP'ye dönmek istiyor

İbre tersine döndü! Yeni Parti'ye geçen 6 vekil CHP'ye dönmek istiyor Haber Videosunu İzle
İbre tersine döndü! Yeni Parti'ye geçen 6 vekil CHP'ye dönmek istiyor
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CHP İletişim Koordinatörü Dr. Ali Haydar Fırat, kurultay sürecinin ardından CHP'den ayrılarak Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye geçen 6 milletvekilinin yeniden CHP'ye dönmek istediğini öne sürdü. İsim vermeyen Fırat, milletvekillerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğrudan aramadığını, aracılar üzerinden dönüş mesajı gönderdiğini söyledi.

  • CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Yeni Parti'ye geçen 6 milletvekilinin CHP'ye dönmek istediğini iddia etti.
  • Geri dönmek isteyen vekiller, Kemal Bey'i aramayıp aracılar üzerinden mesaj iletti.
  • CHP yönetiminin bu dönüş taleplerini önümüzdeki günlerde masaya yatırması bekleniyor.

CHP'de yaşanan kurultay krizinin ardından Özgür Özel'in liderliğinde Yeni Parti'nin kurulması, ana muhalefet cephesinde önemli bir bölünmeye yol açmıştı. Bu süreçte çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı CHP'den istifa ederek Yeni Parti saflarına katılmıştı. Ancak siyaset kulislerinde, yaşanan bu ayrılık dalgasının ardından ibrenin tersine döndüğüne dair yeni bir gelişme gündeme geldi.

"KEMAL BEY'İ ARAMADILAR, ARACILAR ÜZERİNDEN MESAJ YOLLADILAR"

tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP İletişim Koordinatörü Dr. Ali Haydar Fırat, Yeni Parti’ye geçen 6 milletvekilinin CHP'ye dönme arzusunda olduğunu iddia etti. Geri dönmek isteyen vekillerin isimlerini paylaşmayan Fırat, temasın nasıl kurulduğuna dair şu detayları aktardı:

"Daha bugün Yeni Parti'ye geçmiş 6 milletvekili CHP'ye dönmek istediklerini ifade ettiler. İsim vermem doğru olmaz ancak yaşananları ve süreci gördüler. Kemal Bey'i aramadılar, aracılar üzerinden mesaj yolladılar. Elbette değerlendirilecektir."

TALEPLER MASAYA YATIRILACAK

Yeni Parti cephesinden ayrılmak isteyen vekillerin bu hamlesinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken, CHP yönetiminin aracılar vasıtasıyla iletilen bu talepleri önümüzdeki günlerde masaya yatırması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bazı yerlerde r ile n yer değiştirdiğinde anlamda değişiyor

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