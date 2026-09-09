Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar, Emniyet Müdürü Yüksek'i ziyaret etti

Geçmiş dönemlerde emniyet müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Ağar, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ile bir araya geldi.

MAKSUT YÜKSEK'TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Görüşme, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüksek, yaptığı paylaşımda, "İçişleri Eski Bakanı Sayın Mehmet Ağar, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret etmiştir. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com