Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar, Emniyet Müdürü Yüksek'i ziyaret etti
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'i makamında ziyaret etti. Ağar'ın bu ziyareti, Yüksek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyuruldu.
Geçmiş dönemlerde emniyet müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Ağar, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ile bir araya geldi.
MAKSUT YÜKSEK'TEN TEŞEKKÜR MESAJI
Görüşme, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüksek, yaptığı paylaşımda, "İçişleri Eski Bakanı Sayın Mehmet Ağar, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret etmiştir. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haberler.com