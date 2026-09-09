Haberler

Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar, Emniyet Müdürü Yüksek'i ziyaret etti

Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar, Emniyet Müdürü Yüksek'i ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'i makamında ziyaret etti. Ağar'ın bu ziyareti, Yüksek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyuruldu.

Geçmiş dönemlerde emniyet müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Ağar, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ile bir araya geldi. 

MAKSUT YÜKSEK'TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Görüşme, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüksek, yaptığı paylaşımda, "İçişleri Eski Bakanı Sayın Mehmet Ağar, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret etmiştir. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

İntikam yemini sonrası füzeler ateşlendi: Kritik üs ağır hasar aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında fırtına öncesi sessizlik

Altında fırtına öncesi sessizlik
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP mesajı

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP mesajı
Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı
Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak

Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Haaland'dan Şampiyonlar Ligi'ne müthiş başlangıç! Rakibi perişan etti

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok

Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi

Çocuk parkında pes dedirten görüntü! Gerekçesi de hayli ilginç