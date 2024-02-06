Samsun UMKE'de Görevli Köpekler Deprem ve Afetlere Karşı Eğitiliyor

UMKE'nin medikal kurtarma hizmeti dışında arama kurtarma faaliyetini de yapmak üzere 'UMKE Atak' adında bir yapı oluşturulmasının ardından burada görev almaları için 'Border Collie' ile 'Shollie' cinsi 2 köpek, envantere alındı. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 8 yaşındaki 'Buddy' isimli köpek ile 1 yaşındaki 'Shollie' isimli köpek, depreme ve diğer afetlere yönelik eğitilip, antrenmanlardan geçiriliyor. Samsun UMKE'de görevli köpek eğitmeni Osman Türk, "Tarih boyunca köpekler, insanların en büyük dostu olmuştur. Bu dostluktan faydalanıyoruz. Köpekler itaat ve sadakatleri, aynı zamanda da üstün yetenekleri sayesinde deprem ve diğer doğal afetlerde arama-kurtarma ekipleri ile görev yapıyor. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak elimizde 2 yetişkin, 2 yavru köpeğimiz var. Border Colly cinsi 8 yaşındaki 'Buddy', Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın talimatları ile UMKE Atak kurulduktan sonra Ankara ve İstanbul TEKNOFEST'lerde Türkiye'ye tanıtılan köpektir. Artık Samsun İl Sağlık Müdürlüğümüzün envanterinde. 'Buddy' canlı ve enkazda aramanın dışında aynı zamanda köpekli sporların içerisinde yer alan frizbi sporuyla da uğraşıyor. Bu sporda şampiyonlukları mevcut" dedi. 'HEDEFİMİZ, PSİKO-SOSYAL DESTEK ÇALIŞMASI YAPMAK'

Türk, "Shollie cinsi köpek de cesareti, hırsı, yorulmazlığı ve sadakati ile UMKE ekibimizin şu an ayrılmaz bir parçası. Eğitimlerimiz AFAD iş birliği ile sürüyor. Enkazda arama, itaat, çeviklik, yönlendirme ve sosyalizasyon eğitimlerini sürdürüyoruz. Köpeklerimiz ile hem canlı arama hem de enkazda arama faaliyetlerinin yanı sıra, özellikle çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza hayvanlarla yaşamanın, hayvan sevgisi aşılamanın ve bakanlığımızın yürütmüş olduğu sağlıklı yaşam politikası kapsamında spor ile köpekleri eşleştiriyoruz. Hedeflerimiz arasında afet döneminde, afetin ilk dakikasından itibaren bölgede görev yapan personelimizin psiko-sosyal destek çalışmalarına da köpeklerimizle katılmayı hedefliyoruz. Çünkü tüm dünyada rehabilitasyon köpekleri, afet bölgesinde afetzedelerin rehabilitasyonunda etkin bir şekilde kullanılıyor. Bunu da Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

'1 VEYA 2 KÖPEKLE UZUN YILLAR HİZMET ETMEK, ÇOK MÜMKÜN DEĞİL'

Yavru köpeklerinin de eğitildiğini anlatan Türk, "Köpekler, bizim duymadığımız, hissetmediğimiz kokuları daha etkili bir şekilde hissedebiliyor. Enkaz altında çok derinde bile olsa köpekler, bu kokuyu alıp, uyarı veriyor. İnsanların kulakları ile duyamayacağı sesleri işittiğinde uyarı vererek kurtarma ekiplerini o bölgelere yönlendiriyor ve çalışmaların odak noktasını oluşturuyorlar. 1 veya 2 köpekle uzun yıllar hizmet etmek, çok mümkün değil. Köpeklerin belirli bir eğitime başlama yaşı ve mesleki yaşları var. Belirli bir yaştan sonra emekliye ayırmanız veya rehabilitasyona almanız gerekiyor. Bu faaliyet 1,2 köpek yetiştirme değil; aslında sürekliliği sağlayabilmektir. Yavru köpeklerimizi sürekliliği sağlamak için yetiştirmeye başladık. Elimizdeki mevcut köpeklerimizi ilerleyen süreçte sadece canlı arama veya enkazda arama değil; arazide kayıp şahıs arama için de kullanacağız. Arazide kayıp vakaları, Karadeniz'de çok yoğun. Bu noktada arazide ve kentsel arama faaliyetleri yürütmek için de yavru köpekleri yetiştiriyoruz" dedi.

'SÜREKLİ HAZIR HALDEYİZ' ?

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Emre Özgen ise "6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketini, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir afeti yaşadık. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak depremin ilk dakikalarından itibaren kahraman sağlık çalışanı arkadaşlarımızı ivedi bir şekilde hazırladık ve buradan deprem bölgesine doğru yola çıkardık. Tüm unsurlarımızla bölgeye desteğe çıktık. Samsun UMKE bünyesinde ise köpeklerimiz mevcut. Onların eğitim faaliyetleri de burada devam ediyor. Tüm ekiplerimiz ile sürekli hazır haldeyiz" diye konuştu.