Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Mevlid-i Nebi Haftası'nda 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı Düzenlendi

Samsun'da Mevlid-i Nebi Haftası'nda 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Samsun'da düzenlenen konferansta Hz. Muhammed'in hayatının şahsiyet inşasındaki önemine vurgu yaptı. Konferans, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla gerçekleşti ve katılımcılara peygamber sevgisinin toplumdaki yerini aktardı.

Samsun'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Samsun İl Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen konferansta, düzenledikleri programlarla Hz. Muhammed'in hayatı ve davranışlarını örnek alabilmek için farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Hz. Muhammed'in, "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınızda benden sonra sapıklığa asla düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberinin sünneti." sözü bulunduğunu anlatan Bircan, "Hz. Muhammed'in hayatı kapalı bir hayat değildir, şeffaftır. Aile hayatından, iş hayatından, devlet başkanlığından, ordu komutanlığına varıncaya kadar şeffaflık vardır. Kur'an'da şu ifade çok güzel anlatır; 'İçinizden bir peygamber geldi' diyor Cenabı Allah bize. Ümmete, insanlığa söylüyor. Bunun hikmeti ne biliyor musunuz? Allah bize Kur'an'ı anlatan, bize rehber olacak Kur'an'ın tefsiri, müfessiri olarak Peygamber gönderiyor. Bizden, içimizden biri. Bizim gibi uyuyan, bizim gibi yorulan, bizim gibi acıkan, bizim gibi çalışan, bizim gibi bir insan." ifadelerini kullandı.

Şahsiyet inşasında en önemli unsurun Hz. Muhammed'in hayatı olduğunu vurgulayan Bircan, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz yaşayan bir Kur'andır, her şeyi öğretmiştir. Yani şu hayat, yapacağımız her şeyin şahsiyet inşaatı Peygamber Efendimizin hayatında vardır. Doğruluk, dürüstlük, merhamet, adalet, bütün kavramlar, şahsiyeti oluşturmaktadır. Mevlid-i Nebi haftaları peygamberimizin hayatını başta kendimize, ailemize, konum komşumuza, evlatlarımıza, kim varsa etrafımıza, memurlarımıza, işlerimize en güzel şekilde anlatmanın yoludur. Memleketimizde, kültürümüzde, vatandaşımızda, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir vatandaşımızda peygamber sevgisi diğer milletlerden çok ama çok farklıdır. Bizim en büyük güvencemiz, en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir."

Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır ise Mevlid-i Nebi Haftası'nda her yıl ayrı bir konu işlendiğini, bu yıl Hz. Muhammed'in şahsiyeti konusunun işleneceğini dile getirdi.

Hz. Muhammed'in hayatının örnek alınması konusunda programlar düzenlediklerini belirten Çakır, "Peygamberimizin ilahi mesajlarını en iyi şekilde anlayarak, özümseyerek kişiliğinize nakış nakış, ilmek ilmek işleyerek yerine getirebiliriz. Hz. Muhammed'in rehberliğinde, onun önderliğinde ve kendimize onun dürüstlüğü, güvenilirliği, merhameti, adaleti, hakkaniyeti, hikmeti, irfanı rehber alarak kendi şahsiyetimizin oluşmasındaki en temel taşı kendimize rehber edilmiş oluruz." dedi.

Programa Samsun Vali Yardımcısı Emin Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Remzi Bircan Konferans Şahsiyet samsun Hac

Erdoğan, BM kürsüsünde BM'yi eleştirdi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?

BM kürsüsünde BM'yi eleştirdi: Katliam şebekesini durdurmak için neyi bekliyorsunuz?

 BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

 İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü

İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürdü
Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24-25 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 24-25 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akbank mobil neden açılmıyor, Akbank mobil ne zaman düzelecek 24 Eylül Salı? Akbank "Bankayla iletişim kurulamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" hatası nedir, çözümü nedir? Akbank çöktü mü? Akbank neden açılmıyor, sorun mu var? 24 Eylül Salı Akbank mobil hata veriyor! Bahar dizisi uyarlama mı? Bahar dizisi hangi diziden, kitaptan uyarlama? Anıtkabir nöbet değişim saatleri! Anıtkabir nöbet değişimleri kaç saatte bir, ne zaman? Bahar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bahar dizisi ne zaman, hangi kanalda? Bahar SON BÖLÜM izle! Bahar yeni bölüm FULL HD izleme linki var mı? Kübra Aykut'un sevgilisi kim? Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya mı? Salı günü hangi diziler var? 24 Eylül Salı TV'de bu akşamki diziler
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });