Şamlı hattattan teknoloji eleştirisi: Bilgisayarda ruh yok

ŞAM (AA) – AHMET KARAAHMET - Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan hattat Ferac Arşin, gelişen teknolojiye rağmen el yazısının ve geleneksel hat sanatının önemine işaret ederek,"Bilgisayar bir eser ortaya çıkarabilir ancak bu eserde ruh yoktur. Hattat kendi eliyle yazdığında ise harflerinde ve eserin tamamında bir ruh hissedersiniz." dedi.

Şam'ın tarihi Rükneddin Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında çalışmalarını sürdüren Arşin, çocukluk yıllarında ilgi duymaya başladığı Arap hat sanatını 41 yıldır profesyonel olarak icra ediyor.

Arşin, bugün bir yandan farklı hat türlerinde eserler ortaya koyarken diğer yandan da gençlere eğitim vererek hat sanatının geleceğe taşınmasına katkı sağlıyor.

Uluslararası başarılar

Sanat yaşamı boyunca ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen yarışmalarda çeşitli başarılara imza atan Arşin, İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı Araştırma ve Çalışmalar Merkezi'nin 2001 ve 2004 yıllarında düzenlediği organizasyonlarda Suriye'yi temsil etti.

Arşin, Suudi Arabistan'da düzenlenen Arap hat sanatı yarışmasında üçüncülük, üç yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde katıldığı organizasyonda ise birincilik elde etti.

"Her zaman bu ölümsüz sanatı öğrenmeye ve öğretmeye özen gösterdim"

AA muhabirine konuşan Arşin,1980'de profesyonel olarak Arap hat sanatıyla ilgilenmeye başladığını, hayatı boyunca hattatlığın yanı sıra öğretmenlik de yaptığını söyledi.

Arşin, "Hat sanatını ilk dönemlerde gözlem, kitap ve makalelerin yanı sıra televizyonda yayımlanan programları takip ederek öğrendim. Her zaman bu ölümsüz sanatı öğrenmeye ve öğretmeye özen gösterdim." dedi.

2016 yılında Şam Üniversitesi tarafından takdir plaketiyle ödüllendirildiğini anlatan usta hattat, üniversite öğrencilerine verdiği hat eğitimi deneyimini kendisi için son derece keyifli bir süreç olarak nitelendirdi.

Teknolojinin hat sanatına etkisi

Teknolojinin gelişmesiyle insanların el yazısından uzaklaştığına ve bilgisayarlar tarafından üretilen tasarımlara yöneldiğine işaret eden Arşin, dijitalleşmenin hat sanatına etkisini şu sözlerle değerlendirdi:

"Bilgisayar bir eser ortaya çıkarabilir ancak bu eserde ruh yoktur. Hattat kendi eliyle yazdığında ise harflerinde ve eserin tamamında bir ruh hissedersiniz."

Şam'ın sokaklarında hat sanatının izleri

Şam'ın tarih boyunca çok sayıda sanatçı ve hattata ev sahipliği yaptığını aktaran Arşin, kentin sokaklarında ve özellikle de tarihi yapılardaki süslemelerde Arap hat sanatının izlerinin görüldüğünü ifade etti.

Arşin, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan Şam'da süslemelerde kullanılan Arap hat sanatının yapılara estetik ve zarafet kattığını dile getirdi.

Günün her anında kalemini ve araçlarını hazır tutuyor

Hat sanatının Arap ve İslam medeniyetlerinin yanı sıra Suriye kültürünün de önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Arşin, "Arap hat sanatı alanındaki çalışmalarımız aracılığıyla ülkemizin kültürel mirasını koruyoruz." diye konuştu.

Günün her anında kalemini ve araçlarını hazır tuttuğunu belirten Arşin, gençlerin hat sanatına olan ilgisinin artmasından memnun.

Genç sanatçılara "sabır ve irade" çağrısı

Ancak yeni neslin öncekilere kıyasla daha fazla sabra ihtiyacı olduğunu belirten Arşin, şöyle konuştu:

"Arap hat sanatına ve bu ölümsüz sanata adım atan kişinin büyük bir sabra, iradeye ve öğrenme sevgisine sahip olması gerekir. Öğrenme sevgisi insanı hedefine ulaştırır."

Arşin, gençlerin bu sanatı öğrenirken "tutku, sabır, irade ve öğrenme sevgisine" sahip olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA