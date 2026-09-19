Sakarya ve çevre illerde Gaziler Günü kutlandı

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Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sakarya'da Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yapılan törende, Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneğince çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir, burada günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Programın ardından Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, beraberindekilerle Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya şubelerini ziyaret etti.

Serdivan Merkez Şehitler Camisi'nde mevlit okunmasının ardından vatandaşlara helva ikram edildi.

Düzce

Düzce'de 19 Eylül Gaziler Günü programı kortej yürüyüşüyle başladı.

Düzce Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler, Merkez Büyük Cami önünden törenin yapılacağı Anıtpark Meydanı'na "Kahramanlar Kardeşlik Yolunda" yazılı pankartla yürüdü.

Anıtpark Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi Başkanı Lütfi Bulut, burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, Düzce Valisi Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Albay Abdülvahap Bozkurt, Düzce Belediye Başkan Vekili Ayşe Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, gaziler, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Bolu

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler, Demokrasi Meydanı'ndan Kent Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Atatürk Anıtı'na Bolu Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Bolu Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şubesi adına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şubesi Başkanı Sami Dinçer'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından sona erdi.

Törene, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, Bolu Belediye Başkanvekili Mehmet Tuna Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Osman Belen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız, gaziler, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Necmettin Cantaş, Gaziler Günü'nü kutlayarak, "Türk milleti tarih boyunca bağımsızlığından asla taviz vermemiştir çünkü bizim için vatan, üzerinde yaşadığımız toprak parçasından ibaret değildir. Vatan, uğruna can verilen topraktır." dedi.

Törende, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri de yer aldı. Daha sonra protokol üyeleri, Zonguldak Şehitliğini ve Gazi Kabristanlığını ziyaret etti.

İl Müftü Yardımcısı Zeynel Abidin Çınar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Gazilerin kabirlerini ziyaret eden protokol üyeleri, ardından Şehitler Kabristanlığına geçti.

Şehit kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından ziyaret sona erdi.

Bartın

Bartın Valiliğince gaziler onuruna düzenlenen kahvaltının ardından "Kahramanlar Kardeşlik Yolunda" temalı yürüyüş gerçekleştirildi.

Jandarma Sosyal Tesisleri önünden başlayan yürüyüş, Hükümet Caddesi'nde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle devam etti.

Törende Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Serhat Sır, Belediye Başkan Vekili Şamil Keser, Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ekrem Altunok, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

Dernek başkanı Altunok, burada günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Programın ardından Vali Arslan, gaziler ve aileleriyle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA