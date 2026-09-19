Haberler

Beşiktaş, Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi saptandığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi saptandığını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi saptandığını açıkladı. Erzurumspor FK maçı sonrası topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcunun tedavisine sağlık ekibince ivedilikle başlandı.

Beşiktaş, Belçikalı futbolcu Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Trossard'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın önceki dönem gerçekleştirdiği müteakip müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbeler sonrasında Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard'ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır. Leandro Trossard'ın tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlamış olup tedavi süreci devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim

Ünlü ismin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Suçlamaları kabul etmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi

Akaryakıt istasyonlarında fiyat göstergeleri yine değişti

Adana'da sigortacı eş borsada batırıp ortadan kayboldu! Alacaklılar geride kalan eşini ve 2 çocuğunu tehdit ediyor

Borsada batırıp kayboldu! Eşi ve çocukları tehdit altında
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara noktayı koydu

Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara noktayı koydu
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi

2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi
Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

Korkutan görüntüler! Bir ilimiz geceyi böyle geçirdi
Ücretli öğretmen, 'İşe alındım' diye gittiği okuldan aldığı cevapla şoke oldu

Ücretli öğretmen "İşe alındım" diye gitti, aldığı cevapla şoke oldu
CHP'den ihraç edilen Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'den sert tepki: Hala neyle suçlandığımı bilmiyorum

CHP'li başkandan ihraç isyanı! Neyle suçlandığımı bilmiyorum