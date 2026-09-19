Beşiktaş, Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi saptandığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Beşiktaş, Belçikalı futbolcu Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Trossard'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın önceki dönem gerçekleştirdiği müteakip müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbeler sonrasında Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard'ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır. Leandro Trossard'ın tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlamış olup tedavi süreci devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı