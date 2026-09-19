Çöpten kazandığı parayla bir derneği ayakta tuttu

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Emerald kasabasında yaşayan Selwyn "Nats" Nutley, çevre duyarlılığıyla yaptığı çalışmayla dikkat çekti.

82 yaşındaki Nutley, yıllar boyunca topladığı plastik şişe ve kutuları geri dönüştürerek önemli bir gelir elde etti ve bu parayı hayvanların korunması için bağışladı.

1 MİLYONDAN FAZLA ŞİŞE VE KUTU TOPLADI

Nutley, geri dönüşüm çalışmalarında daha fazla atık taşıyabilmek için el arabasını da özel olarak düzenledi. Kasabadaki işletmeleri, barları, kulüpleri ve evleri ziyaret eden Nutley, topladığı ambalajları geri dönüşüm merkezlerine teslim etti. Haftalık yaklaşık 6 bin ambalaj toplamayı başaran Nutley'nin bu süreç için haftada ortalama 45 saat harcadığı belirtildi.

HAYVAN DERNEĞİNİ KAPANMAKTAN KURTARDI

Nutley'nin topladığı geri dönüşümlerden elde ettiği yaklaşık 56 bin euro (yaklaşık 3 milyon 144 bin lira), C-Q Pet Rescue adlı hayvan koruma kuruluşuna bağışlandı. Kuruluş yetkilileri, bu desteğin yaklaşık iki yıl boyunca kendileri için en önemli düzenli gelir kaynağı olduğunu ve bu yardım olmadan faaliyetlerini sürdürmelerinin zor olacağını ifade etti.

HAYVAN SEVGİSİYLE BAŞLAYAN YARDIM

Nutley'nin hayvanlara olan ilgisi, 2014 yılında sahiplendiği ilk köpekle başladı. İlerleyen yıllarda hayvan bakımı, yardım etkinlikleri ve uzun mesafeli hayvan taşıma çalışmalarında da görev alan Nutley, geri dönüşüm çalışmalarını da bu amaç doğrultusunda sürdürdü.

Kaynak: Haberler.com