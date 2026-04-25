Sakarya'daki Emekli Yurttaş: "Lambadan Bıktık, Usandık, Bezdik. Onun Yerine Özgür Özel Gelmeli"

Haber : Çağatan AKYOL - Kamera: Gencer KETEN

(SAKARYA) - CHP'nin yarın Sakarya'da düzenleyeceği "Millet İradesini Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde yurttaşlar sıkıntılarını dile getirdi. Emekli bir yurttaşın, " Ak Parti'ye oyumu verdim. Yine ona veririm, başkasına vermem. Ekonomiyi düzeltmesi gerekiyor. Bazen onun da hataları var. Kendi düzeltecek. Emekliye kol uzatması gerekiyor" sözleri üzerine bir başka yurttaş, "Ben hep MHP'ye verdim. Cumhurbaşkanı seçiminde boş attım. Ortaklığı beğenmiyorum. Her taraf çok pahalı. Cumhur İttifakı'na girmem" diye yanıt verdi. Bir emekli yurttaş, "Lambadan bıktık, usandık, bezdik. Onun yerine Özgür Özel gelmeli. Belki o indirim yapar" ifadelerini kullandı.

CHP'nin yarın Sakarya'da 106'ncısını yapacağı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde Çark Caddesi'ndeki yurttaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Emekli aylığının 24 bin lira olduğunu söyleyen yurttaş, "Ucu ucuna, kıt kanaat geçiniyoruz. Ev kendimizin olmasaydı yandık. Her şey çok pahalı" derken "Kuru ekmeğe devam" diyen bir başka emekli de "Kiradayım. Hayat pahalılığı çok. 20-30 bin lira kiralar. Yarı aç, yarı tok geçinmeye uğraşıyoruz işte. Kasaba kim gidiyor ki, kasaba giden kim? Kurbanda gelirse et yiyeceğiz. Bin liraya bir senelik yiyecek alıyorduk. Şimdi bin değil, 5 bin liraya bir şey alamıyorsun, iki file dolduramıyorsun. Nasıl geçineceksin yani? Zor. Hayat zorlaştı" dedi.

"Demiyor mu 'Bu iş benden sorulur.' Yap o zaman"

Yurttaş, "Ne yapılması lazım" lazım sorusuna "Fiyatların düşmesi lazım. Ben mi düşüreceğim? Reisicumhur düşürecek, bitti. Bunu bu hale getiren insan bilemiyor mu bunu? Hadi söyle bana. Ben 51 yıldır MHP'liyim, ülkücüyüm. Hiç Ak Parti'ye oy vermedim. Hep MHP'ye verdim. AKP'ye vermem. Ortaklığı ben beğenmiyorum. Her taraf çok pahalı. Şimdi bir şey almaya kalk, çok pahalı. Nasıl olacak? Ben Alparslan Türkeş'in adamıyım. Ben Cumhur İttifakı'na girmem. Gene böyle olacak. Niye böyle yapıyorlar? Kim düşünecek, Reisicumhur düşünecek. İşte bitti. Demiyor mu 'Bu iş benden sorulur.' Yap o zaman" diye yanıtı verdi.

"Ondan başka lider yok"

Diğer bir emekli yurttaş ise "Ak Parti geldiğinden beri AK Partiliyim, Ak Parti'ye de oyumu verdim. Devamlı da ona veriyorum. Başladığından veri verdim. Yine ona veririm ama başkasına vermem. Ekonomi düzelmiyor da ekonomiyi işte düzeltmesi gerekiyor. Bazen onun da hataları var. Kendi yapacak. Kendi düzeltecek. Hemen emekliye bir kol uzatması gerekiyor yani. Diğer partilere güvenmiyorum. Şu an ondan başka da bir lider yok. Adam dünyaya kafa tutuyor. Daha ne yapacağız yani? Onu da düzeltecek inşallah. Emekliye de bir artık el açacak, açması gerekiyor. Emeklinin durumunu düzeltse biraz ortalık rahatlar" ifadelerini kullandı.

"Hiç AKP'ye vermedim, vermem"

MHP'li olduğunu söyleyen bir yurttaş ise "Ben Cumhur İttifakı değilim. Cumhur İttifakı'na vermedim, vermem de. Hiç AKP'ye de vermedim, vermem de. Ortak adaya da vermedim, boş attım. Seçim olsa yine MHP'ye veririm. Cumhurbaşkanı adaylığında ben yine vermem. (Bozkurt işareti yaparak) Ben buyum" diye konuştu.

"Erdoğan bir çuval altın verse insanoğlu ikinci ay iki çuval ister"

Emekli olduğunu ve 23 bin lira aylık ile geçinebildiğini söyleyen yurttaş da şunları söyledi:

"Evim var. Bir hanım, bir kendim varım. Bana yetiyor. Büyük bir borca girilir mi, girilmez. Kıt kanaat yetiyor. 2008'de emekli oldum. O zamanlar gram, çeyrek altın alıyordum. Nerede şimdi? Bitti. Onu yapmasam zaten yanmışım. Zamanında tabii birikim yaptım. Şimdi emekli zor. Hele kirada olanlar için çok zor. Çarşı, pazar alışverişleri en güzeli yarım kilo, bir kilo alıyorum. İki kişiyiz zaten. Eksik olmuyor dolabımda. Şimdi desem ki 'Erdoğan tutsun, emeklilere ben bu ay bir çuval altın vereceğim' desin. İnsanoğlu nankördür. İkinci ay iki çuval ister bu insanoğlu. Üçüncü ay üç çuval ister. Gözü doymaz. Rabb'im diyor ki 'Ben insanları yarattım. İki silah verdim. Bir nefis, bir akıl.' İnsanoğlu bile Allah'a nankör gelen bir varlıktır. Allah'a nankörlük yapıyoruz, devlete niye yapmayalım? Bu insanoğluna verdikçe hep 'ver' der."

"Emekliyim, 20 bin alıyorum. Çok mutluyum"

"Emekliyim. 20 bin alıyorum. Allah bereket versin. Çok mutluyum" diyen yurttaş da şöyle konuştu:"

"Yetiyor, çalışıyorum çünkü ondan. Çiçekçilikle uğraşıyorum. 40 bin lira da öyle alıyorum. Çalışmamam lazım ama mecbur. Cumhurbaşkanımızın işi de kolay değil yani. Dünyayla uğraşıyor. Belki herkes kızıyor ona ama kolay değil. Kiralarla market fiyatları düşsün, her şey yerine girer zaten. Emekli maaşı o zaman sorun olmaz. Ben ev sahibiyim. En çok o işte insanları mahveden. 20 bin liraya ev tutuyorsun, seneye kaç olacağı belli değil; 50 mi, 60 mı oluyor. İnsanlar zor durumda kalıyorlar. Çok zor yani. Seçim olsa tercihim tabii ki yine Tayyip olur. Kim gelecek başka? Yok. Adamın işi de kolay değil. Yediğinle uğraşıyorlar. Onu yemiş, bunu yemiş. Adamın yemeye zamanı var mı? Tuvalete gitmeye zamanı yok adamın."

"Çocuklar olmasa, iki maaşla vallahi billahi geçinemiyorum"

Emekli bir yurttaş da yaşadığı sorunları şöyle anlattı:

"Ben böyle bir şey görmedim. Çok sinirliyim. Çok moralim bozuk. Bunların yatacak yeri yok. Karı koca emekliyiz, geçinemiyorum. 25 bin lira ev kirası. Buraya kadar doluyum. Hastayım, çalışamıyorum. Her taraf perişan. Benim çocuklarımın biraz durumu iyi de oradan takviye geliyor yani. Çocuklar olmasa perişanım. 55 yaşında emekli oldum. Şu anda da 30 bin lira maaş alıyorum. Benim şu anda ortalama 50 bin lira olması lazım. Eskiden ev, araba alıyorduk. Et ucuzdu, dostluk vardı, arkadaşlık var. Vardı da vardı. Eski siyasetçiler başkaydı. Hepsi bir araya geliyordu. Süleyman Demirel zamanında Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, hepsi bir araya geliyordu. Başımızdakinin değişmesi lazım. Halk kimin gelmesi gerektiğini biliyor. İnsanlar perişan. Çocuklar olmasa, iki maaşla vallahi billahi geçinemiyorum."

"AK Parti'ye oy vermedim, vermeyeceğim de"

Çalışan bir yurttaş da şu görüşleri dile getirdi:

"Bizim Sakarya ağlar, sızlar; reis, AK Parti gene Sakarya'da tulum çıkarır. Ne kadar ağlarsa ağlasın gene burada tulum çıkarıyorlar. Bunların ağladığına bakma. Ben Adapazarı'nda oturuyorum ama ben kendim çiftçiyim. Benim fındık bahçelerim var. AK Parti'ye oy vermedim, vermeyeceğim de. Baştaki adamın değişmesi lazım. Bu adam 25 seneden beri başta. Bir adamı 2 dönem denersin. 2 dönem baktın, bu adam bir şey yapamıyor. Yapamadığı zaman değiştireceksin. Başka bir partiye gideceksin. Bizim bir tane Sakarya milletvekilimiz var, Lütfi Bayraktar. Kendisi bugün 3 maaş alıyor. Kendisi avukat, Sakarya Milletvekili. Ondan sonra köyde fındık bahçeleri var. Fiskobirlik'in başkanı. Hala çıkmış, televizyonda ağlıyor. 'Benim maaşım yetmiyor' diyor. Bugün bizim milletvekilimiz çiftçi. Çiftçiye sahip çıkabilir ama çıkmıyor. 'Fındık 200 lira, çok güzel para' diyor ama bir torba gübre olmuş bin 500 lira. Nasıl yani fındık çok güzel para? Ben anlayamadım. Sakarya vazgeçmez. Bir çıkarı mı var, bir bildikleri mi var; ben de bilmiyorum."

"Mansur olur, o olmazsa bir aday olur"

Emekli bir öğretmen de şunları söyledi:

"Geçiniyorum. Önemli olan benim geçinmem değil, vatandaşın geçinmesi. Vatandaş eğer benim kadar maaş alamıyorsa sürünüyordur. Evi de kiraysa, çocuk da okutuyorsa kötü. Önemli olan dinimize çok zarar verdiler. Gençleri şu anda camiye sokamıyorsun. Komşum eğer onu alamıyorsa ben de rahatsız oluyorum. Fiyatlar öyle. Ben Geyveliyim. Zeytin yetiştireceğiz, yanıyor. Üzüm yanıyor, ayva yanıyor. Bu vatandaşlara bir yardımcı olmuyorlar ki. Adam tarlasını ekiyor ama karşılığını alamıyorlar. Şeker fabrikasının kapatılmasına karşı kimse var mı bir tane ayaklanan? 'Niye benim fabrikamı kapatıyorsun' diye var mı ayaklanan? Yok. Böyle suskun ama içine atıyor. Her şeyi sandıkta gösterecek inşallah. (Ekrem İmamoğlu'nu) Onu attılar ya, puanını daha çok yükseltiyorlar. Aday yapmamak için korkuyorlar. O olmazsa Mansur (Yavaş) olur, Mansur olmazsa bir aday olur. Bu milletin artık gözü yumuk değil, sessiz çoğunluk var. Tarafsız düşünenler yapacak bu işi. Burası bir mutaassıp bir il. Genelde AKP yanlıları var ama onlar da 'illallah' demeye başladılar."

"Ucuz bir şey kalmadı, her şey pahalı"

Başka bir emekil yurttaş da 20 bin lira aylık ile geçinemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ucuz bir şey kalmadı, her şey pahalı. Her şeye zam gelmiş. Her şey pahalılaşıyor, alamıyoruz. Fileyi de dolduramıyoruz. Çay pahalı. Şeker pahalı. Zeytin pahalı. Peynir pahalı. Un pahalı. Yumurta pahalı. Bakliyat, kuru fasulye, nohut, pilav, makarna, bulgur, bunlar hep pahalı. Zeytin, peynir, bir de yanına reçel koyuyoruz, o kadar. Başka bir şey yiyemiyoruz ki. Seçim yapılmalı. Gerçekten bu seçim yapılmalıdır. Niye? Bu lambadan bıktık, usandık, bezdik. Onun yerine Özgür Özel gelmeli. Takip ediyorum. Ben hep CHP'ye oy verdim, ondan başka yere de vermem. Çünkü belki o indirim yapar."

Kaynak: ANKA