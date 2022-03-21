Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Şubatta 43 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, şubat ayında sağlık çalışanlarına yönelik 31 saldırganın neden olduğu 21 şiddet olayının meydana geldiğini, 43 sağlık çalışanının mağdur olduğunu, saldırganlardan 14'ünün tutuklandığını söyledi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, basın toplantısı düzenleyerek, 'Şubat Ayı Sağlıkta Şiddet Raporunu açıkladı. Durmuş, sağlıkta şiddetin tek başına önleyici güvenlik tedbirleriyle üstesinden gelinemediğini söyledi. Hastanelerin ve sağlık merkezlerinin kamu hizmeti verilen kurumlar arasında en rahat girilen yerlerin başında olduğunu ifade eden Durmuş, "Silahtan baltaya, bıçaktan sopaya isteyen istediğini rahatlıkla sokabiliyor. Raporlarımızda da sıklıkla vurguladığımız gibi zaman içinde sorun öyle bir hal aldı ki sağlık sistemini tehdit eder bir noktaya gelmiştir. Çünkü her şiddet türünde olduğu gibi sağlıkta şiddetin de etkisi muhatapla yani mağdurla sınırlı kalmıyor. Bu olaylara tanık olan, duyan, empati kuran on binlerce sağlık çalışanı, korkuyor, mesleğinden soğuyor, içe kapanıyor. Tüm bunlar yaşanırken en trajik olan ise şiddet uygulayanların çoğu zaman elini kolunu sallayarak dolaşmalarıdır. Saldırganlar hakkında çoğu vakit hiçbir işlem bile yapılmıyor. Bazıları da gözaltına alınıp ifade sonrası serbest bırakılıyor. Sık sık yaşandığı gibi bu tür durumlarda sosyal medya baskısı devreye giriyor ve saldırganlar hakkında zoraki adli işlem yapılmış oluyor" diye konuştu.

"Ay boyunca yaşanan şiddet vakalarına imza atan 31 saldırgandan 14'ü tutuklandı. Bu durum, geçmiş dönemle kıyaslandığında, ümitvar olmamızı gerektiren ciddi bir ilerlemedir. Kuşkusuz bu noktaya gelinmesindeki en önemli neden toplumda oluşan duyarlılıktır. Bunun yanında, gözaltına alınan saldırganların 6'sı serbest bırakılırken, 7 saldırgan hakkında ise soruşturma başlatıldı. 4 saldırgan hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edildi. Şubat ayında dikkat çeken bir gelişme de şiddet olaylarıyla ilgili mahkeme kararlarında gözlenmiştir. Tekirdağ'da bir doktoru hakaret ve tehditler eşliğinde bir odaya kilitleyen zanlıya mahkeme, 9 ay hapis cezası, 12 bin 750 TL de para cezası verdi. Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli hekime şiddet uygulayan saldırgana mahkeme, 5 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası verdi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Yenimahalle Semt Polikliniği'nde bir doktoru darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. Temennimiz, sağlık çalışanlarına yönelik hiçbir şiddet olayında, saldırganın yaptığının yanına kar kalmamasıdır."