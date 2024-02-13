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Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın Türkiye Bosna Sancak Derneği'ni Ziyaret Etti

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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Türkiye Bosna Sancak Derneği'ni ziyaret etti. Aydın, Rumeli'nin ve Bosna'nın Türkiye için ne anlama geldiğini vurgulayarak, Erbakan vizyonu ve Aliya İzzetbegoviç derinliği gerektiğini belirtti.

Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, Türkiye Bosna Sancak Derneği'ni ziyaret etti. Aydın, "Bu milletin zihninde ve kalbinde Rumeli'nin, Bosna'nın neye tekamül ettiğini birbirimize izah etmeden biliyoruz. Rumeli sevdamızdır. Rumeli aynı zamanda yürek acımızdır. Rumeli'yi Türkiye'nin bir parçası olarak görüyoruz. Türkiye'ye bir Erbakan vizyonu ve bir Aliya İzzetbegoviç derinliği lazımö diye konuştu.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Bayrampaşa'da bulunan Türkiye Bosna Sancak Derneği'ni ziyaret etti. Aydın, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Ziyade ile görüştü. Aydın'a Saadet Partisi Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İsmail Acar, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Oğuzhan Sadıkoğlu ile Fatih Elbaşı ve ilçe başkanları da eşlik etti. Birol Aydın'a Boşnak böreği ikram edildi. Aydın, daha sonra dernek üyelerinin sorularını yanıtladı.

"ÖYLE BİR KENTTE YAŞIYORUZ Kİ DÜNYANIN BAŞKENTİ OLMAYA NAMZET"

Aydın, "Bu bir araya gelişimizin her şeyden önce bizim için Bayrampaşa için ve mücadelesini verdiğimiz değerlerin şehrimizde yaygınlaşması için bir vesile olmasını diliyorum. Öyle bir kentte yaşıyoruz ki dünyanın başkenti olmaya namzet. Bütün parametreler açısından bunu hak eden bir şehir, bir coğrafya.  Ama 2024'teyiz. Bir seçimin arifesindeyiz. Sandık başına gideceğiz. Çokça aday, çokça kampanya, çokça vaatler ve bundan önce de onlarca yıl İstanbul'a yapılan hizmetler. Elimizi vicdanımıza koyacağız. 2004'ten bugüne İstanbul Kadir Topbaş döneminde ve son 5 yılda Sayın Ekrem İmamoğlu döneminde hizmet yapılmadı mı? Yatırım yapılmadı mı? Sosyal belediyecilik adına hizmetler yapılmadı mı? Şüphesiz yapıldı. Ama bugün İstanbul ve İstanbul'da yaşayan 16 milyon insanımız ve 11 buçuk milyon seçmenimize derdini sorduğumuzda her yerden bir ses geliyor" dedi.

"SAADET PARTİSİ OLARAK İNSANIMIZA DÜRÜSTLÜĞÜ, AHLAKI, ŞEFFAFLIĞI VE DENETLENEBİLİRLİĞİ VAAT EDİYORUZ"

'İstanbul başka bir İstanbul mümkün' sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen Aydın, "Bir yöneticinin işi her bir ağrıyan yere dokunabilmenin çabası içerisinde olmaktır. Biz Saadet Partisi olarak insanımıza dürüstlüğü, ahlakı, şeffaflığı ve denetlenebilirliği vaat ediyoruz. Gerçekle yüzleşmeyi ve ne yaparsak İstanbul'u başka bir İstanbul yapabiliriz bunu vaat ediyoruz. Fazla söze hacet yok. Bu çerçevede Bosna Sancak Derneği'nin değerli başkanı ve üyelerini Bayrampaşa'daki ilk ziyaret yeri olarak gördük. Bu milletin zihninde ve kalbinde Rumeli'nin Bosna'nın neye tekamül ettiğimi birbirimize izah etmeden biliyoruz. Rumeli sevdamızdır. Rumeli aynı zamanda yürek acımızdır. Türkiye'nin bir parçası ve kendisi olarak Rumeli'yi gördüğümüzü ifade ediyoruz. Türkiye'ye bir Erbakan vizyonu ve bir Aliya İzzetbegoviç derinliği lazım" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA BİR BAYRAMPAŞA MÜMKÜN BAŞKA BİR İSTANBUL MÜMKÜNö SLOGANIYLA YOLA ÇIKTIK

Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı olarak katıldığı ilk program olduğunu aktaran İsmail Acar, "Buradan siyasi seçim çalışmamızı başlatmış oluyoruz. Seçimlerle alakalı gündem yoğunlaşmaya başladı. Saha hareketlenmeye başladı. Bayrampaşa, İstanbul'un küçük ilçelerinden bir tanesi. Ama nüfus olarak 57 tane il merkezinden daha büyük nüfusa sahip. Yoğunluk olarak da İstanbul'un kilometrekareye düşen insan sayısı 2 bin 900 civarındayken Bayrampaşa'da bu ortalama 30 bin civarında. Bunun avantajlarının yanında dezavantajlarını da fazlasıyla hissetmeye başladık. Adeta boğulmaya başladık. Özellikle yoğun saatlerde trafiği çok fazla hissediyoruz. Yapılan güzel işler var ama yapılan bu işler artık bizim yaralarımıza merhem olmuyor. Bizim zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var. Bu anlayışla artık İstanbul da tıkandı. Bayrampaşa da tıkandı. Yani bizim buna bir sınırlama getirmemiz lazım. Şehir yaşanmaktan çıktı. Bununla ilgili mutlaka Milli Görüş belediyeciliğine ihtiyaç var. Biz önce ahlak ve maneviyat ilkesiyle yola çıkan topluluğuz. Çalışmalarımıza samimiyetle, özveriyle, gayretle inanarak çalışan insanlarız. Bu anlamda Saadet Partisi'nin bu seçimde kullanmış olduğu "Başka Bir Bayrampaşa mümkün başka bir İstanbul mümkünö sloganıyla yola çıktık. İnanıyoruz ki başka bir Bayrampaşa mümkün. Çalışmalarımızla bunu ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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