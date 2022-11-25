Röportaj: Gazeteci Gümüşlüoğlu, Batı Medyasının Katar'a Yönelik Haksız Saldırılarını Kınadı

Altı yıl Katar'da yaşamış olan gazeteci Feyza Gümüşlüoğlu, "Batı basınının bu Dünya Kupası'nı ele alışı ve organizasyonla ilişkili haber ve yorumları karalama noktasına geldi.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Katar'ın El Hor şehrindeki Al Bayt Stadyumu'nda Katar ile Ekvador arasında oynanan A Grubu maçı öncesi düzenlenen açılış törenindeki havai fişek gösterisi, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Altı yıl Katar'da yaşamış olan gazeteci Feyza Gümüşlüoğlu, "Batı basınının bu Dünya Kupası'nı ele alışı ve organizasyonla ilişkili haber ve yorumları karalama noktasına geldi. Ne yazık ki eleştiri dozu arttı" dedi.

İSTANBUL, 25 Kasım (Xinhua) -- Katar'da altı yıl yaşamış olan bir Türk gazeteci, Batı medyasının 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları sırasında Katar'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Merkezi İstanbul'da bulunan EkoTürk televizyonunun dış haberler koordinatörü olan Feyza Gümüşlüoğlu, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı röportajda, "Batı basınının bu Dünya Kupası'nı ele alışı ve organizasyonla ilişkili haber ve yorumları karalama noktasına geldi. Ne yazık ki eleştiri dozu arttı" dedi.

Gümüşlüoğlu, bu tür haberlerin ülkenin Dünya Kupası yolundaki başarılarını gölgelediğine dikkat çekti.

Gümüşlüoğlu ayrıca 2010-2016 yılları arasında Katar'ın başkenti Doha'da yaşadığı günleri anımsadı.

2022 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenleneceğinin duyurulduğu, herkesin heyecanlanıp sokakları doldurup sevinç gösterileri yaptığı günü hatırladı.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Katar'ın El Hor şehrindeki Al Bayt Stadyumu'nda Katar ile Ekvador arasında oynanan A Grubu maçı öncesi düzenlenen açılış töreninde FIFA 2022 Dünya Kupası'nın maskotu La'eeb görülüyor, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lan Hongguang/Xinhua)

Ancak ülkenin şimdi Batı medyası tarafından yürütülen bir karalama kampanyası ile karşı karşıya kaldığını sözlerine ekleyen Gümüşlüoğlu, "Bazı yabancı gazetecilerin sosyal medyada ülkeye yönelik saldırı ve kışkırtmalarını görüyoruz. Ülke hakkında kışkırtıcı ve aşağılayıcı videolar çekiliyor ve paylaşılıyor" dedi.

Gümüşlüoğlu, Katar'ın böylesine büyük bir spor etkinliğinin gereklilikleri doğrultusunda ülkeyi dönüştürürken, işgücü politikasında bir dizi reformu hayata geçirirken, altyapı inşa edip iyileştirirken ve şehirleri yeniden tasarlarken muazzam bir iş çıkardığına inandığını söyledi.

Sürecin çok sayıda fayda sağladığını belirten Gümüşlüoğlu, bunun Katarlıların yaşam kalitesini iyileştirdiğini söyledi.

Gümüşlüoğlu, "Ülke, Dünya Kupası ile ilgili birçok reform yaptı. Gerçekten de, asgari ücretin tesis edildiğine ve (Katar'ın işgücü piyasasını iyileştirmek için yayınlanan reform paketinin bir parçası olarak) sponsorluk sisteminin kaldırıldığına tanık oldum. Bir başka deyişle, işçi haklarında ciddi reformlar yapıldı ama bunlar hep (batı medyasının sahte haberleriyle) gölgelendi" dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Katar'ın Lusail kentindeki Lusail Stadyumu'nda Arjantin ile Suudi Arabistan arasında oynanan C Grubu maçı öncesi bir taraftar gülümsüyor, 22 Kasım 2022. (Fotoğraf: Han Yan/Xinhua)

Gazeteci, "Katarlı yetkililer çok yatırım yaptı. Ülkeyi ve kentleri tamamen yeniden inşa ettiler. Yeni kentler bile kurdular. Dolayısıyla bunlar kesinlikle olumlu katkılardır" dedi.

Gümüşlüoğlu ayrıca Dünya Kupası için kısa sürede kaliteli ve yüksek teknolojili stadyumların yanı sıra metro hatlarının inşa edildiğini vurguladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino kısa süre önce Katar'da insan hakları ihlalleri ve işgücü istismarı suçlamalarından dolayı bazı Batılı medya organlarını sert biçimde eleştirdi. Infantino, bazı Batılıları "iki yüzlü ve çifte standartlı" olmakla suçladı.

52 yaşındaki Infantino, Cumartesi günü Er-Reyyan kentinde düzenlediği bir basın toplantısında, "Bence biz Avrupalılar başkalarına ahlaki öğütler vermeye başlamadan önce geçen 3 bin yılda dünya genelinde yaptıklarımızdan ötürü gelecek 3 bin yıl boyunca özür dilemeliyiz" dedi.

FIFA Başkanı, Katar'daki ilerlemenin neden takdir edilmediğini anlamadığını söyledi ve şöyle devam etti: "Bu tek taraflı ahlak dersi sadece iki yüzlülüktür."