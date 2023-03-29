Rönesans Rezidans'ın enkazından çıkmayan anne-kızın yakınları: Sanki yer yarıldı, içine girdiler

HATAY'ın Antakya ilçesinde, depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazında A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya (33) ile oğlu Çınar'ın (5) cenazeleri çıkarılırken, 4 aylık hamile eşi Pelin Kütahya (32) ve onun annesi Nurten Mutlu'ya (55) ise aradan...

HATAY'ın Antakya ilçesinde, depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazında A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya (33) ile oğlu Çınar'ın (5) cenazeleri çıkarılırken, 4 aylık hamile eşi Pelin Kütahya (32) ve onun annesi Nurten Mutlu'ya (55) ise aradan geçen 52 güne rağmen hala ulaşılamadı. Cemal Kütahya'nın kardeşi Gözde Kütahya, "DNA örnekleri, kayıp ilanı verdik ama sonuç alamadık. Aklım hala almıyor. Cemal ve Çınar'a ulaşılabilmişken onlara nasıl ulaşılamaz? Sanki yer yarıldı içine girdiler" dedi. Pelin'in eniştesi Serdar Yıldırım da bakmadıkları yer kalmadığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı Ekinci Mahallesi'ndeki Rönesans Rezidans da yerle bir oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen Cemal Kütahya, dört aylık hamile eşi Pelin Kütahya, 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya ve kayınvalidesi Nurten Mutlu enkaz altında kaldı. Depremin 8'inci gününde Cemal Kütahya ile oğlu Çınar'ın cenazelerine ulaşıldı. Baba-oğulun cenazesi Konya'da toprağa verilirken, Pelin Kütahya ile annesi Nurten Mutlu'dan ise halen haber alınamadı.

Pelin Kütahya ve annesi Nurten Mutlu'ya ulaşmak için her yolu denediklerini aktaran Yıldırım, "Orada çok kötü manzaralar vardı. Sadece biz değil, bizim gibi yakınına ulaşamayan çok fazla insan var. Kimse bir şey söylemiyor. Bakmadığımız bir yer kalmadı. Çaresiz durumdayız. Bundan sonra ne yapacağımızı da açıkçası bilmiyoruz. Kayıplarını arayan insanların oluşturduğu gruplar var. İnsanlar bebeklerini, yakınlarını bekliyorlar. Yetkililerden bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Lütfen bizlerin seslerini duysunlar" diye konuştu.