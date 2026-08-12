Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Rektör ve yeğeninden ek DNA örneği talebi

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, aile avukatları dosyada yeni taleplerde bulundu. Ailenin avukatlığını üstlenen Şahin Cangüleç, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli'den 5 Mayıs'ta alınan DNA örneklerinin dosyaya dahil edildiğini söyledi. Cangüleç, rektör ve yeğeninden ayrıca saç, kıl ve tükürük örneklerinin alınması için başvuruda bulunulduğunu, bu taleple ilgili henüz işlem yapılmadığını belirtti.

YYÜ Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabaiş'in cansız bedeni, kaybolmasından 18 gün sonra, 15 Ekim'de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin 10 Ekim 2025 tarihli raporu dosyaya girdi. Raporda, Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi. Olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne nakil sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapıldı. Bu kapsamda, aralarında üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de bulunduğu birçok kişiden DNA örneği alındı.

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut'un başvurusu üzerine YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli'den de 5 Mayıs'ta DNA örneği alındı. Dosyaya yeni dahil edilen örneklerle ilgili açıklama yapan Avukat Şahin Cangüleç, rektör ve yeğeninden saç, kıl ve tükürük örneklerinin de alınması yönünde ayrıca meslektaşı Abdurrahman Karabulut'un talepte bulunduğunu söyledi. Cangüleç, "DNA testleri bugün dosyaya dahil oldu. Mayıs ayında DNA örnekleri alınmış. Ayrıca Avukat Abdurrahman Bey yeniden talepte bulunarak rektör ve yeğeni Enes Şevli'nin kıl, saç ve tükürük örneklerinin de alınmasını istemişti. Bu taleple ilgili henüz bir işlem yapılmadı. Rojin Kabaiş ailesinin avukatlığını Avukat Abdurrahman Karabulut ile birlikte yürüteceğiz. Dosyayı yürüten Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile görüştük. Bu dosyanın soruşturmasını Van savcılığı yürütüyor. Meslektaşım Abdurrahman Bey Konya'da, ben Van'da yaşıyorum. Bu anlamda bazı eksiklikler vardı. Bundan sonra soruşturma dosyasını birlikte takip edeceğiz. Bugün itibarıyla Nizamettin Bey'den vekaleti aldık ve dosyaya sunduk. Başsavcı vekilimizle de görüştük, gerekli bilgileri aldık. Yapılmayan hususlar ve yapılması gerekenler var. Eksik ne varsa, yapılması gereken ne varsa yapılmasını isteyeceğiz" dedi.

TELEFON VE SANAL MEDYA KAYITLARI İNCELENECEK

Avukat Şahin Cangüleç, soruşturmanın Ankara'da Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ilgili birim tarafından da takip edildiğini belirterek, ihtiyaç duyulması halinde savcılık ve kolluk birimlerinden bilgi ve belgelerin talep edildiğini ifade etti. Soruşturmada Mersin'de bulunan teknik donanımlı bilirkişiyle de görüşüldüğünü belirten Cangüleç, Rojin'in cep telefonuna ilişkin inceleme yapılması için gerekli materyallerin gönderildiğini söyledi. Cangüleç, "Bilirkişi telefon imajlarını istedi. Telefonu açabileceklerini dile getirdiler. Eğer bu yapılırsa imajlar üzerinden sosyal medyadaki arama kayıtları, en son görüştüğü kişi ve WhatsApp üzerinden yapılan görüşmeler konusunda bazı tespitler mümkün olacak. Bu nedenle gerekli belgeleri ve CD'leri Mersin'deki bilirkişiye gönderdik" diye konuştu.

HTS VE PTS KAYITLARININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Rojin Kabaiş'in kaybolduğu dönemle ilgili HTS kayıtlarının daha geniş zaman aralığında yeniden incelendiğini belirten Şahin Cangüleç, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtları için de benzer çalışma yapıldığını söyledi. Cangüleç, üniversiteye giriş-çıkış yapan araçların olay gününün öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde incelenmesinin talep edildiğini belirterek, "Tespit edilen araçların Mollakasım tarafına gidip gitmediği, bu kişilerin kim olduğu, HTS kayıtları ve DNA örneklerinin alınması ile ifadelerine başvurulması konusunda taleplerimizi başsavcı vekilimize ilettik" ifadelerini kullandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İÇİN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI YAPILACAK

Rojin Kabaiş'in son görüldüğü güvenlik kamerası görüntülerinin de Mersin'deki bilirkişiye gönderildiğini anlatan Avukat Şahin Cangüleç, görüntülerde netlik sorunu bulunduğunu belirterek, "Rojin Kabaiş'i gören son kamera kaydında netlik söz konusu değil. Görüntülerin iyileştirilmesi için dosyayı Mersin'deki bilirkişiye gönderdik. Rojin'in en son görüldüğü yerde başka kişilerin bulunup bulunmadığı veya bölgeye gelen bir aracın olup olmadığı konusunda tespitler yapılacak. Bu bilgiler soruşturmanın seyrini değiştirebilir" dedi.

'VAN GÖLÜ'NDEKİ AKINTI VE OTOPSİ KAYITLARI KARŞILAŞTIRILABİLİR'

Rojin'in ölüm zamanı ve gölde ne kadar süre kaldığının belirlenmesine yönelik çeşitli ülkelerde yapılan çalışmaların incelenebileceğini belirten Cangüleç, Van Gölü'nün özellikleri ile daha önce yaşanan boğulma vakalarının da araştırılmasını önerdi. Cangüleç, Van Gölü'nün sodalı yapısı, su sıcaklığı, Kabaiş'in kıyafetlerinin özellikleri ve cesedin suda kalma süresi gibi unsurların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Daha önce Van Gölü'nde meydana gelen tekne kazasına ilişkin davada da avukatlık yaptığını belirten Cangüleç, o olayda hayatını kaybeden kişilerin bulunma yerleri ve otopsi kayıtlarının karşılaştırılmasının soruşturmaya katkı sağlayabileceğini ifade etti.

'İKİ AVUKATIMIZ BU KONUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAK'

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ise Avukat Şahin Cangüleç'e vekalet vermek için Van'a geldiğini söyledi. Kabaiş, "Bundan sonra Avukat Abdurrahman Karabulut ile birlikte kızımın dosyasını yürütecekler. Başsavcı vekili ile görüştük. İnşallah gelişmeler olacak. Gerçekten çok zor durumdayız. Bu dosya neden bu hale geldi? İki yıldır neden aydınlanmadı? İnşallah bundan sonra her iki aile avukatımız bu konunun üzerine gidecek. Daha önce yapılmayan şeyler yapılacak inşallah. Rojin ile ilgili çoğu soru cevapsız kaldı. Rojin 18 gün kayıptı. Kaç gün suda kaldı? Hangi gün öldürüldü? Neden bunun açıklamasını yapmadılar" diye konuştu.

'HUKUKİ SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR'

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de son gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Şevli açıklamasında, "Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında üniversitemiz ve yöneticilerimizi hedef alan, kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya yönelik gerçek dışı ve manipülatif paylaşımların yer aldığı görülmektedir. Söz konusu paylaşımlar hakkında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuş ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Üniversitemiz ve yöneticilerimiz, öğrencimiz Rojin Kabaiş'in kaybolduğu ilk günden itibaren ailenin yanında olmuş ve olayın aydınlatılması için gerekli hassasiyeti göstermiştir. Hukuki süreç kapsamında yetkili mercilerin talep ettiği bilgi ve belgeler eksiksiz biçimde ilgili kurumlarla paylaşılmıştır. Yaşanan elim olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve adaletin sağlanması için üniversitemiz tarafından gerekli tüm destekler verilmiştir ve hukuki süreç yakından takip edilmektedir. Adaletin bir an önce tecelli etmesi yönünde devletimizin kurumlarıyla irtibat ve koordinasyon halinde olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz. Üniversitemiz ve yöneticilerimiz, öğrencimiz merhume Rojin Kabaiş'in kaybolduğu ilk günden itibaren olayın aydınlatılması için gerekli hassasiyeti göstermiştir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı