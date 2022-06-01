Paspas sopasının ucuyla genç kıza cinsel saldırıya kalkışmışlar! Rezidans olayında ikinci iddianame - Haberler

Selçuklu ilçesinde 8 Nisan'da Murat Demirci, bir süre flört ettiği ve 1 ay önce işten ayrılan eski çalışanı Demet A.'yı aradı. Daha sonra Murat Demirci, Demet A.'yı Meram ilçesindeki iş yerinden alarak otomobiline bindirdi. Bir süre sonra araca Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci de bindi. İki genç kadın, Demet A.'nın ellerini çamaşır ipi ile bağladı.

2 SAAT BOYUNCA İŞKENCE GÖRDÜ

Rezidansa götürülen Demet A. burada 2 saat boyunca işkence gördü. Demet A., kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede önce adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheliler, aynı gün Merve K.'ye de işkence yaptıkları ortaya çıkınca tutuklandı.

"PASPAS UCUYLA CİNSEL SALDIRIYA KALKIŞTILAR"

Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin işkence anlarını cep telefonu kamerası ile kaydettiğini belirten Demet A. ifadesinde şunları söyledi: "Daireye girince elimi ve ayağımı bağladılar. Tuğba beni darbetmeye başladı. 'Bakire misin?' diye sordular. Ben de 'Evet' dedim. Bana 'Eğer yalan söylüyorsan, seni öldürürüz' dediler. Koltuğa yatırıp, beni bağladılar. Elbiselerimi çıkarıp, elleriyle cinsel organıma dokundular. Makas ile saçımı ve elbiselerimi kestiler. Tuğba ve Sara, paspas sopasını ikiye bölüp, beni dövmeye başladılar. Sara, paspas sopası ile cinsel saldırıya kalkıştı. Yalvardığım için yapmadılar. Sara'nın ayaklarını öpmemi istediler. Ben de ayaklarını öpüp, özür diledim. Bu anları da ikisi cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Sara, 'Bıçakla boynuna imzamı atacağım' diyerek boynumu çizdi. Telefonumu istedim, vermediler. Sara, 'Güvenlik kameraları çalışmıyor. Arabamız da kiralık. Devlet benden yana, hiçbir şey ispatlayamazsın. Sakın bunları kimseye anlatma. 'Ailen ile birlikte bu şehri terk edeceksin' diyerek beni tehdit ettiler.

POLİSİ DE KANDIRMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Demet A.'nın ifadesinin ardından soruşturma savcısı, Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'ye ait cep telefonlarının incelenmesini istedi. İddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne gönderilen cep telefonlarında yapılan incelemede, cezaevindeki sanıklardan alınan cep telefonlarının şifrelerinin yanlış çıktığı, böylelikle cep telefonlarının kilitlenip açılamaz hale geldiği belirlendi.

DELİLLER TELEFONUNDA ÇIKTI

İddianamede incelemeye alınan cep telefonlarından Tuğba Demirci'ye ait telefon içerisinde; 1 adet eğilmiş vaziyette olan çekpas sapı fotoğrafı, telefondan 'Masal' diye kayıtlı kişiye "Saçını kestim, elbisesini kestim. İki kız dövdük, üçüncü kıza gidiyoruz. İkisinin de saçını kestim, yüzünde sigara söndürdük. Benim evimde dövdük" yazarak mesaj gönderildiği, aynı kişiye mavi ip ve kesilmiş saçların bulunduğu fotoğraflar attığı tespit edildiği belirtildi.

SAVCI, ŞÜPHELİLERİN İFADELERİNİ GERÇEKÇİ BULMADI

Savcı, iddianamede "Demet A.'nın ifadesinde, şüphelilerin kendisini mavi iple bağladığını, çekpas sopası ile darbettiklerini, yüzünde sigara söndürdüklerini, saçını ve elbiselerini kestiklerini, kendisine 4 kişiyi daha alıp bu şekilde darbedeceklerini söylediklerini, cep telefonuna el koyduklarını beyan ettiği, şüphelilerin ise ifadelerinde söz konusu suçlamaları reddettikleri, ancak şüphelilerin benzer eylemleri müşteki Merve K.'ye yönelik de gerçekleştirdikleri, soruşturmanın sonucunda Konya 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldığı, tüm bu deliller doğrultusunda müştekinin ifadesinin doğruyu yansıttığı, şüphelilerin ifadelerinin ise suçtan kaçmaya yönelik olduğu ve doğruyu yansıtmadığı anlaşıldığı, başta müşteki beyanından, müşteki beyanını doğrulayan kati hekim raporundan, müşteki beyanını doğrulayan telefon inceleme raporundan, olay yeri inceleme tutanağından, bilgi sahipleri beyanından, şüphelilerin suçtan kaçmaya yönelik beyanlarından ve tüm dosya kapsamından şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

3 SANIĞA 41'ER YIL HAPSİ İSTEMİ

Savcı, Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve onun arkadaşı Tuba Demirci hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek', 'hakaret', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'kasten yaralama', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından 41'er yıl hapsini isteyerek, iddianameyi Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

SAATLER SONRA BENZER BİR EYLEMDE DAHA BULUNMUŞLAR

3 sanığın Demet A.'ya yaptıkları işkenceden saatler sonra benzer eylemleri Merve K.'ye de yaptıkları belirlenmiş, haklarında 36'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Davanın, 30 Mayıs'ta görülen ilk duruşmasında Merve K., eski sevgilisi Murat Demirci'den şikayetçi olmadığını söylemişti.