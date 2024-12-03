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Restorasyonu Tamamlanan Hereke Halısı, Lahey'deki Barış Sarayı'na Gönderilecek

Restorasyonu Tamamlanan Hereke Halısı, Lahey'deki Barış Sarayı'na Gönderilecek
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Osmanlı dönemine ait Hereke halısı, Aksaray'da restorasyonu tamamlandıktan sonra Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na gönderilecek. Halının restorasyon süreci, bilim ve geleneksel el sanatlarının birleşimiyle titizlikle gerçekleştirildi.

Osmanlı döneminde hediye edilen ve Aksaray'da restorasyonu tamamlanan Hereke halısı, Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na gönderilecek.

Barış Sarayı'nın idaresini sağlayan Carnegie Vakfı ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 161,5 metrekare büyüklüğünde ve 700 kilogram ağırlığındaki Hereke halısı geçen yıl mayıs ayında Aksaray Müzesi'ne getirildi.

Yapılan incelemelerin ve çalışmaların ardından halı, restorasyon işlemlerinin yapılacağı Sultanhanı ilçesine götürüldü.

Burada, restorasyonu tamamlanan halı, gümrükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hollanda'ya gönderilecek.

Restorasyonu tamamlanan halı için Kültür ve Turizm Bakanlığında teslim töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile ilgili bürokratlar katıldı.

"Dijital ortamda 280 eşit parçaya bölündü"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, burada yaptığı konuşmada, 100 yılı aşkın süredir barışın sembolü olarak tarihe tanıklık eden halının, özenle tamamlanan restorasyon çalışmasıyla yeniden hayat bulduğunu söyledi.

Barış Sarayı'ndaki halının Türkiye sınırları dışında yer alan en büyük el dokuma halısı olduğunu belirten Alpaslan, restorasyon sürecinin bilim ve geleneksel el sanatlarını bir araya getiren titiz bir çalışmayla tamamlandığını anlattı.

Restorasyon sürecine ilişkin bilgi veren Alpaslan, şunları kaydetti:

"Tarih, kimyasal analizler ve dokuma sanatındaki ustalığın birleştiği bir süreçte halının orijinal iplik türleri ve renkleri titizlikle analiz edilmiş ve doğal yöntemlerle yeniden canlandırılmıştır. Bu çalışma sırasında halı, dijital ortamda 280 eşit parçaya bölünerek detaylı hasar tespitleri yapılmıştır. 15 farklı hasar türü tespit edilmiştir. En yoğun bozulmaların insan trafiği ve mobilya kullanımından kaynaklandığı belirlenmiştir. Doğal boyalar ve Türk düğümü tekniğiyle restorasyon gerçekleştirilmiştir. Bugün burada bulunan Hereke halımız, 13 milyon 704 bin 480 Türk düğümünden oluşan, zarafetiyle ve dayanıklılığıyla dünyaca tanınan bir sanat eseridir."

Alpaslan, halının Lahey'den ayrılış sürecinden başlayarak, restorasyon ve yeniden Barış Sarayı'na dönüşünün anlatıldığı belgeselin de yakında kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Ortak tarihin kanıtı

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da halının Hollanda ile Türkiye'nin "ortak tarihinin kanıtı" olduğunu söyledi.

Halının, iki ülke arasındaki ilişkilerin güzel bir sembolü olduğunu dile getiren Wijnands, "Bu özel dostluk yılında tamamlanan restorasyon süreciyle Hereke Halısı, Türk-Hollanda dostluğunun güçlü sembolünün bulunduğu Hollanda'ya, evine dönecek. Bu dostluk, gelecek yıllarda tekrar küresel barış ve adalet için çaba gösteren insanlara hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

Aksaray Valisi Kumbuzoğlu ise Sultanhanı'nın önemli bir halı restorasyon merkezi haline geldiğini belirterek, Dolmabahçe Sarayı, TBMM, Beyaz Saray, İngiltere Kraliyet Sarayı gibi merkezlerin tarihi halılarının, asıllarına uygun olarak Sultanhanı'nda restore edildiğini anlattı.

Kumbuzoğlu, Barış Sarayı'ndaki halının da burada restore edilmesinden gurur duyduklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel
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