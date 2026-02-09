Rami Kütüphanesi'nde savunma sanayinin geleceği ve kuantum istihbarat konuşuldu

"Savunma Sanayinin Geleceği Kuantum İstihbarat 2071" başlıklı seminerde, güvenlik ve yapay zeka gibi konulardaki tehditler, disiplinler arası bir yaklaşımla ele alındı.

Rami Kütüphanesindeki etkinlik, Pakistan İstanbul Başkonsolosu Khawaja Khurram Naeem, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik ile konu ile ilgili çalışmaları bulunan uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi.

Pakistan İstanbul Başkonsolosu Naeem, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Ramazan Biçer, Dr. Eda Alemdar ve Hüseyin İhtibar tarafından hazırlanan "Kuantum İstihbarat 2071" adlı esere ilişkin "Bu çalışma, insanlığın geleceğini şekillendirecek teknolojilere hangi bilinçle, etik ilkelerle ve değerlerle yaklaşılması gerektiğine dair güçlü ve yol gösterici bir perspektif ortaya koymaktadır." dedi.

Naeem, çalışmanın hem akademik çevreler hem de stratejik karar alıcılar için saygın ve güvenilir bir başvuru kaynağı niteliği taşıdığına işaret ederek, "Türkiye ve Pakistan tarafından ortaklaşa üretilen bilimsel ve entelektüel çalışmaların, bölgemiz ve dünya barışı için güçlü bir referans noktası oluşturacağına inanıyoruz. Bu vesileyle, iki ülke arasındaki dostluğun bilim, teknoloji ve insanlığın yararına hizmet eden girişimler yoluyla daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Yaşasın Pakistan-Türkiye dostluğu." ifadelerini kullandı.

"İstihbarat artık zihin mühendisliğinde şekilleniyor"

Programa telekonferans yoluyla katılan Pakistanlı araştırmacı Dr. Moneeba Iftikhar, bugün dünyada bilginin hızlandığının ancak bilgelik, etik ve sorumluluk duygusunun aynı hızla gelişmediğinin altını çizerek, "İstihbarat artık yalnızca devletlerin gizli dosyalarında değil, algoritmalarda, biyoteknolojide, yapay sistemlerde, nörobilim araştırmalarında ve zihin mühendisliğinde şekilleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Iftikhar, kimin daha güçlü olduğunun değil kimin daha hazırlıklı, ahlaklı ve kolektif düşünebildiğinin önemli hale geldiğini ifade ederek, kitabın tam da bu ihtiyaçtan hareketle Türkiye ve Pakistan'dan bilim insanlarının ortak emeğiyle ortaya çıkan bir çalışma olduğunu kaydetti.

Bu iki dost ülkenin bilimi yalnızca ilerleme değil aynı zamanda bir sorumluluk alanı olarak gören, benzer tarihi sınavlardan geçtiğini dile getiren Iftikhar, "Yapılan bu ortak çalışma yalnızca entelektüel bir metin olarak kalmayacak, istihbaratın geleceğinden yapay sistemlerin toplumsal etkilerine, bilgi, güç, etik ilişkisinden küresel güvenliğin yeni biçimlerine uzanan ortak bir bilimsel projeye dönüşecek." görüşünü paylaştı.

Dr. Eda Alemdar, yapay zekayı, bilinci ve güvenliği ayrı ayrı değil, aynı denklem içerisinde ele aldıklarını, eserin geleceği yalnızca tahmin etmeye değil, bilimsel veriler ışığında anlamaya ve yönlendirmeye çalışan bir perspektif sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin bilinç araştırmaları ve kuantum yapay zeka çalışmalarında bir araştırma merkezi haline gelmesi gerektiğini savunan Alemdar, "Bu alanlara yapılacak yatırımlar yalnızca akademik ilerleme sağlamayacak aynı zamanda güvenlik, teknoloji ve insanlık geleceği açısından kritik katkılar sunacak. Bugün atılan bu adımın, yarının dünyasında bilimi yönlendiren ve geleceği okuyabilen ülkeler arasında yer almamıza katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." açıklamasını yaptı.

"Kuantum çağında gerçeklik bir olasılıklar ağından oluşur"

Hüseyin İhtibar ise bugünün dünyasını anlamaya yönelik önemli bir çerçeve sunduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu çalışma, yeni dünya düzeninin ardındaki kodları çözmeye yönelik bir girişimdir. Son yıllarda küresel sistemin işleyişi belirgin biçimde değişmiş, alıştığımız kurallarla açıklanamayan yeni koşullar hayatın içine yerleşmiştir. Kuantum çağında gerçeklik, bize sunulan tek bir senaryodan ibaret değildir. Her an değişebilen bir olasılıklar ağından oluşur. Bu nedenle güvenlik ve istihbarat artık tek bir doğruyu bulma çabası değil, henüz gerçekleşmemiş olanı öngörme ve yönetme sürecidir."

Prof. Dr. Ramazan Biçer, etkinliğin bilimin, düşüncenin ve geleceğe dair ortak vizyonun şekillendiği anlamlı etkinlikle katılımcılarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Biçer, "Burada oluşan bilimsel sinerjinin, Türkiye ile dost ve kardeş ülkeler arasında yeni araştırma projelerine ve kalıcı akademik iş birliklerine öncülük edeceğine inanıyoruz. Bilim, paylaşıldıkça büyüyen bir değerdir. Gelecek ise birlikte inşa edildiğinde anlam kazanır. Bugün burada kurulan bilimsel diyaloğun, ilerleyen dönemde çok daha güçlü projelere ve insanlık yararına üretilecek çalışmalara zemin hazırlayacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

"Yarını da şekillendirecek bir düşünsel zemin sunuluyor"

Pakistan Türkiye Dostluk Derneği Kurucu Başkanı ve Pakistan İstanbul Başkonsolosluğu Onursal Danışmanı Dr. Mian Waqar Badshah da eserin Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun, güvenin ve ortak vizyonun güçlü bir sembolü olduğunu kaydetti.

Badshah, iki ülkeden akademisyenlerin bir araya gelerek ortak fikir ve perspektif üretmesinin son derece anlamlı olduğunu belirterek, "Çalışma, savunma, strateji, siyaset, toplum ve gelecek vizyonu gibi pek çok önemli başlığı ele alarak iki ülke arasındaki iş birliğinin yalnızca bugününü değil, yarını da şekillendirecek bir düşünsel zemin sunmaktadır." dedi.

Sanatçı Ahmet Şafak ise Biçer ve Alemdar'ın "Kuantum Boyutunda İstihbarat" kitabından sonra yepyeni bir eserle okuyucunun zihin dünyasına ışık tutmaya devam ettiğinin altını çizerek, "Üstelik bunu, ruh kökümüzden ilham alarak yapıyorlar. Bu çalışma, 13. yüzyılda Endülüs, Horasan, Bağdat hattında parlayan ve Rönesans'a ilham veren düşünürleri hatırlatıyor. Yepyeni bir metafizik-fizik buluşması." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ramazan Biçer, Dr. Eda Alemdar ve Hüseyin İhtibar'ın kaleme aldığı, Hayat Yayınları etiketiyle kitapseverlerle buluşan "Kuantum İstihbarat 2071" kitabında, istihbarat kavramının yalnızca veri toplama ve saha faaliyetleriyle sınırlı olmadığı, insan bilinci, algı ve öngörü mekanizmaları üzerinden de ele alınması gerektiği vurgulanıyor.

Çalışmayla, güvenlik, yapay zeka gibi konularda geleceğin tehditlerinin nasıl okunması ve yönetilmesi gerektiğine dair tartışmalar, disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınıyor.