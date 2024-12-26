Rafadan Tayfa: Kapadokya Filminin Galası Gerçekleşti

TRT ortak yapımı " Rafadan Tayfa : Kapadokya"nın galası Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Filmdeki karakterlere ait maskotların gösterileri ile eğlenceli etkinliklerin de gerçekleştiği galaya siyaset, sinema, sanat ve medya dünyasından pek çok davetli, çocuklarıyla katıldı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, gösterim öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TRT'nin 2024'te 8 animasyon filmini izleyiciyle buluşturduğuna işaret ederek, çok büyük bir teveccüh gördüklerini söyledi.

Ebeveynlerin de filmi çocuklarıyla izlediğini dile getiren Sobacı, "Dolayısıyla 2024 yılı bitmeden biz Rafadan Tayfa Kapadokya'yı hem anne, babalara hem de çocuklara bir hediye olarak vermek istedik. Bugüne kadar TRT Çocuk ve TRT Sinema iş birliğiyle vizyona giren animasyon filmlerimiz hem çocuklardan hem de ailelerden büyük bir beğeni aldı." dedi.

Sobacı, anne-babaların TRT'ye çok büyük güven duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ebeveynler biliyor ki TRT, çocuk içeriklerini pedagoglar, psikologlar, çocuk gelişim uzmanlarıyla hazırlıyor. Yine anne babalar biliyor ki TRT milli ve manevi değerleri, yerli ve milli kahramanları ön plana çıkarıyor. Dolayısıyla çok güçlü bir güven inşa ediyor. Bunun en somut göstergelerinden biri Rafadan Tayfa'nın toplumda bulduğu karşılık. Gerçekten de Rafadan Tayfa, hem çocuklardan gördüğü ilgi hem de Türkiye'de animasyon sinemasının gelişimine yaptığı katkı nedeniyle müstesna bir yere sahip."

"Sinema serisinin ilk dört filmi 11 milyon izleyiciye ulaştı"

Filmin, bugüne kadar kırılması çok zor rekorlara imza attığını dile getiren Sobacı, "Başarılarına, gişesine baktığımızda nicel anlamda bu teveccühü çok net bir şekilde görebilmemiz mümkün. Rafadan Tayfa sinema serisinin ilk dört filmi 11 milyon izleyiciye ulaştı. Rafadan Tayfa Göbeklitepe yani serinin ikinci filmi 3,5 milyon izleyiciyle Türkiye'de tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmi rekorunu, unvanını hala elinde tutuyor. Bir önceki filmimiz Rafadan Tayfa Hayrimatör yaklaşık 2 milyon 900 bin kişi tarafından izlendi ve 2024 yılının en fazla izlenen filmi oldu." şeklinde konuştu.

Mehmet Zahid Sobacı, serinin başarısından memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Çocuklarımız bizim zamanımızda yabancı kahramanlarla büyürken bugün TRT Çocuk sayesinde, yerli ve milli kahramanlarla büyüyor. Bu çok önemli, kıymetli bir husus ve bizim için de çok ayrı bir motivasyon diye düşünüyorum. Bu motivasyonla bu cesaretle bugün de karşınıza Rafadan Tayfa Kapadokya'yla çıktık. Çocuklarımız filmi izlediğinde bir yandan aileleriyle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda Türkiye'nin çok önemli bir turistik bölgesi hakkında da bilgi elde edinecek. Rafadan Tayfa Kapadokya'nın yolu açık, izleyicisi bol olsun. Yarıyıl tatilinde inşallah çocuklarımızın hayatına biraz eğlence katsın. Biz TRT olarak, çocuklarımızın kalbinin huzur, neşe, azimle dolması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki çocuklar ekranların başına geçtiğinde veya beyaz perdenin karşısına oturduğunda aslında onlar bize emanet edilmiş kalpler ve zihinler. Bu sorumluluk duygusuyla içeriklerimizi üretiyoruz."

"Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum"

Yönetmen İsmail Fidan ise 150 kişiye yakın ekiple gece gündüz çalışarak animasyon sektörünün geldiği noktayı gösterecek bir film hazırladıklarını, TRT'nin de çalışmaların gerçekleştirildiği yaklaşık üç yıllık süre boyunca her türlü desteği verdiğini ifade etti.

Çok emek vererek çok kaliteli bir iş yapmaya çalıştıklarının altını çizen Fidan, "Rafadan Tayfa'nın nefes kesen macerası diyoruz ve bu macerada bu emeğimizin en çok heyecanını yaşadığımız günde, bizi yalnız bırakmadığınız için değerli basın mensuplarına, izleyicilerimize, arkadaşlarımıza, biz çocuk kelimesi kullanmıyoruz arkadaş diyoruz ve tabii ki bize her daim desteğini sunan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'ya ve tüm TRT ailesine sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadığı maceraları beyaz perdeye aktaran film yarın vizyona girecek.

Serinin beşinci sinema filminin konusu şöyle:

"Rafadan Tayfa, bağ bozumu festivalinde gerçekleşecek 'Kapadokya Bilmece Avı' etkinliği için Nevşehir'e gitmiştir. Bilmece Avı macerası başladığında Hayri'nin yolu gizemli çömleği arayan ajanlarla kesişir. Ajanlardan önce Hayri'nin eline geçen çömlek, onu ajanların hedefi haline getirir. Tayfa, ajanların Kapadokya'da olduğuna ve bu çömleği aradığına pek inanmaz. Bilmece Avı devam ederken keşfedilen yerler ile çömlek arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıkar. Sıradan görünen çömlek aslında Zümrüdüanka'nın küllerini saklamaktadır."