Profesörden 'Sümela Manastırı'nda deprem riski araştırılsın' önerisi

TÜRKİYE'yi sarsan depremlerin yıktığı bazı tarihi yapılarda, inşaat mühendisi ve kaya bilimcilerin restorasyonlarda yer almadığının ortaya konduğu rapor sonrası, Trabzon'da gözler 6 yıl süren restorasyonla yamacı çelik ağlarla örülüp, kaya düşme riskinden arındırılan Sümela Manastırı'na çevrildi. Raporu hazırlayan bilim insanlarından KTÜ'lü Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hakan Ersoy, "İncelemelerimizde yıkılan tarihi yapılarda restorasyonun sadece görsellikten ibaret olmadığını anladık. Sümela Manastırı'nda, depreme yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini öneriyorum" dedi.

Deprem felaketinin yaraları sarılırken, şehirlerde yapı stoklarının depreme dayanıklılığı gündemde yerini koruyor. Deprem bölgesinde incelemelerini rapora dönüştüren bilim insanları, afet durumunda binaların yanı sıra tarihi yapılara da dikkati çekiyor. Yıkılan bazı tarihi yapıların restorasyonlarında, inşaat mühendisi ve kaya bilimcilerin yer almadığının ortaya koyan uzmanlar, önemli tarihi yapıların depremselliğinin incelenmesine dikkati çekiyor. 6 üniversitenin ortak rapor sonrası, Trabzon'da da gözler 6 yıl süren restorasyonla yamacı endüstriyel dağcılarla çelik ağlarla örülüp, kaya düşme riskinden arındırılan önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından Sümela Manastırı'na çevrildi. Yıkıcı depremlerin ardından Doğu Karadeniz'de heyelan ve kaya düşmelerindeki artışlara da dikkat çeken uzmanlar, önlemlerin artırılmasını da öneriyor.

Maçka ilçesinde yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre, 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 6 yıl süren restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik-jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi yürütülen ve kaya düşmesi tehlikesine karşı yamaçları çelik ağlarla örülen manastır, tüm alanlarıyla 1 Mayıs 2022'de ziyarete açılmıştı.