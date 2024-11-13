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Prof. Dr. Seyitoğlu: Bolu Deprem Riski Altında

Prof. Dr. Seyitoğlu: Bolu Deprem Riski Altında
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Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Bolu'nun fay hattı üzerindeki konumunun ciddi bir deprem riski taşıdığını belirtti. 12 Kasım 1999 depreminin 25. yıl dönümünde düzenlenen panelde, Bolu'nun faylarla ilgili geçmişine dair önemli bilgiler paylaşıldı.

ANKARA Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, "Fayların büyük bölümü, Bolu kent merkezinden geçiyor. Herkes panik halinde Marmara depremini konuşuyor. Marmara Denizi için ne kadar eli kulağında deniyorsa, aynı şekilde Bolu'nun da risk altında olduğunu görmemiz gerekiyor" dedi.

Türk Mühendislik ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu tarafından 12 Kasım 1999 depreminin 25'inci yıl dönümünde 'Deprem ve Kent' başlıklı panel düzenlendi. Panelde Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Türkiye'deki en önemli fay hattının Kuzey Anadolu Fay Hattı olduğunu, bunun üzerinde de Bolu olduğunu hatırlattı.

'BOLU'NUN ÖZEL BİR YERİ VAR'

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, "Bolu'nun özel bir yeri var. Bolu'dan itibaren Kuzey Anadolu Fayı, değişik dallara ayrılıyor. Bolu için önemli olan husus şu. Buraya baktığınız zaman 1944 yüzey kırığını görüyorsunuz, 1957'de kırılan bölümü görüyorsunuz. 1967'de kırılan bölümü görüyorsunuz. 17 Ağustos'ta kırılan bölümü görüyoruz. Sonra da Düzce depremiyle en son kasım ayında kırılan bölümü görüyoruz. Bundan sonra yapılan çalışmalarda, Bakacak fayı ve Elmalık fayının varlığı görülüyor. Burada bir zorunlulukla karşı karşıyayız. Bu Almacık bloğunun etrafının kırılması tamamlanacak. Bolu'nun da içinden geçen bir alanda gelecek depremin lokasyonunun burada olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'BU SİSTEMİN DOĞU BÖLÜMÜNDE BOLU VAR'

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, "Üzülerek söylüyorum. Fayların büyük bölümü, Bolu kent merkezinden geçiyor. Eğer bir yerde bir yüzde kırığı oluşursa, bunun iki ucuna gerilme birikiyor. Yüzeyde bir yırtılma olursa, bu yırtılmayı 1999 Düzce ve Kocaeli depremlerinin yırtılması olarak düşünürseniz. Herkes panik halinde Marmara depremini konuşuyor. Bu sistemin Doğu bölümünde Bolu var. Dolayısıyla bu sistem buradan kapanacak, Kuzey Anadolu Fayı'na tekrar bağlanacak. Durum onu gösteriyor. Marmara Denizi için ne kadar eli kulağında deniyorsa, aynı şekilde Bolu'nun da risk altında olduğunu görmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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