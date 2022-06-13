Prof. Dr. Koçak: Omicron dalgası işitme kayıplarına yol açtı

Kovid pandemisinin başından beri, hastalık akciğer ve damar sistemlerinden sonra en çok kulak burun boğaz bölgesini etkiledi. Pandeminin ilk dalgalarında oldukça sık gözlenen koku ve tat alma bozuklukları, son baskın varyant Omicron ile beraber, yerini "ani işitme kayıplarına" bıraktı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Opera Anasanat Dalı'nda Fonetik eğitimleri de veren MSÜ Öğretim Üyesi ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. İsmail Koçak, son dönemde özellikle Kovid'den sonra meydana gelen ani işitme kayıplarına sıklıkla rastladıklarını keydederek, tedavisinin de klasik işitme kaybı tedavilerinden çok farklı yapıldığını vurguladı. Kovid'e bağlı ani işitme kayıpları en sık orta yaş grubunda görülüyor, hastalığı belli belirsiz geçirenlerde daha çok rastlanıyor. Nadiren kalıcı olan işitme kayıplarının büyük çoğunluğu ise destek tedavilerle düzeliyor.

"SON KOVİD DALGASINDA ORTAYA ÇIKTI"

"KOVİD'İ VAR YOK ARASINDA GEÇİRENLERDE DAHA SIK"

"TEDAVİSİ DE STANDART İŞİTME KAYBINDAN FARKLI"