Kuşadası'nda korku dolu anlar! Eline pompalıyı alıp insanlara ateş açtı, 16 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Bir şahsın etrafa rastgele ateş açması sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Kuşadası ilçesinde V.Ö.'nün pompalı tüfekle rastgele ateş açtığı olayda yaralı sayısı 16'ya yükseldi. Çeşitli yerlerinden yaralanan ve hastaneye kaldırılan Nebahat D., Asya T., Hanife A., Fikriye E., Doğan E., Gürsel K., Salih K., Şerafettin K. (4), Nazime P., Kılınç P. (8), Cemile E. ve Yılmaz T.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi ameliyata alınırken, olay sonrası ise 4 kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği ve tedaviye alındıkları belirtildi. Öte yandan elinde pompalı tüfekle sokakta yürüyen V.Ö., bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntüledi.