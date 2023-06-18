Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargo paketinde 76 adet tarantula ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Polonya'dan Marmaris'e posta ile gönderilen bir kargo paketinde 76 adet yavru tarantula ele geçirildi. Uzmanların yaptığı incelemelerde söz konusu örümceklerin halk sağlığını tehdit eden bir durum oluşturmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Ticaret Bakanlığına bağlı ekiplerin yurt dışı gönderilerin kontrol ve denetimi esnasında Polonya'dan Marmaris'teki bir alıcıya gönderildiği tespit edilen posta kargosu mercek altına alındı.

CAM TÜPLERDE 76 ADET BÖCEK ELE GEÇİRİLDİ

Belgelerinde "akvaryum bitkisi" şeklinde beyan edildiği görülen kargo, ekiplerin risk değerlendirmesi çerçevesinde şüpheli bulunarak fiziki kontrole tabi tutuldu. Yapılan aramada gazete kağıdına sarılı strafor köpüklerin içerisinde küçük cam tüplerde 76 adet böcek ele geçirildi.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN BİR DURUM OLUŞTURMUYOR

Çok küçük boyutlarda olan böceklerin hangi türe ait olduğu, Kırıkkale Üniversitesi'nde konu üzerine çalışan uzmanlarca yapılan analiz neticesinde ortaya çıkarıldı. Böceklerin 8 farklı türdeki yavru tarantula oldukları tespit edildi. Söz konusu örümceklerin halk sağlığını tehdit eden bir durum oluşturmadığı öğrenilirken, yapılan işlemlerin ardından yavru tarantulalar Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.