Çıralı'da Plastik Atıklara Karşı Yenilikçi Temizlik

ANTALYA'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı yakınlarındaki Maden Koyu'nda vatandaşlar ve turistlerin katılımıyla yapılan sahil temizliğinde, elle almanın zor olduğu plastik parçaları, şarjlı el süpürgesi ve çevre temizliğinde kullanılan hava üfleyen cihazlarla toplandı.

Kemer'e bağlı Çıralı mevkisinde, Muhtar, SS. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi, turizmciler ve bölgeye tatil için gelen yerli ve yabancı turistler ile yerleşik yaşayan vatandaşlar, Maden Koyu sahil temizliği için bir araya geldi. Yaklaşık 100 kişilik grup, karadan araçla ulaşımın olmadığı Maden Koyu'na tekne ile geçti. Burada temizliğe başlayanlara eldiven ve çöp poşetleri dağıtıldı. Bazı turizm işletmecileri ise plastik parçaları toplamak için şarjlı el süpürgesi ve çevre temizliğinde kullanılan hava üfleyen şarjlı cihazları kullandı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte, bir traktör dolusu malzeme toplandı. Çöpler tekneye konularak Çıralı'ya götürüldü ve çöp kutularına bırakıldı.

'KAPLUMBAĞALARA TEMİZ BİR SAHİL BIRAKACAĞIZ'

Gönüllü deniz kaplumbağası koruyucuları ile birlikte temizlik çalışmasına katılan SS. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, "Bugün Çıralı ekibi olarak, yerli ve yabancı misafirlerimizle beraber yan koylarımızda temizlik yapıyoruz. Günümüzün en büyük baş belası olan plastik atıklar, artık sahillerimizde çok da var. Bunları yok etmek istiyoruz. Çevre konusunda Çıralılılar ve buraya gelen misafirler duyarlı. Hep beraber çok büyük bir katılımla beraber sahilimizi temizliyoruz. Plastik, deniz kaplumbağaları için de çok tehlike oluşturuyor. Çünkü bunları denizanası zannedip, tüketiyor ve bu da ölümlere sebep oluyor. İnşallah temiz bir sahil bırakacağız onlara" dedi.

'PLASTİKLER TAMAMEN DENİZİ KAPLAMIŞ DURUMDA'

Koltuk ya da araç içi temizliklerinde kullanılan şarjlı el süpürgesiyle sahilde plastikleri toplamaya çalışan turizmci Pınar Özkaya, 26 senedir Çıralı'da yaşadığını belirterek, "İlk defa bu sene denizde çok kirlilik var. Hem bulanık suyumuz hem de gördüğünüz bu küçük plastikler tamamen denizi kaplamış durumda. Müşterilerimiz de çok şikayet ediyor. Yüzmek için buraya gelen insanlar, onları bir kez kaybettiğimiz zaman artık tekrar niye gelsinler. Bu hale gelmeden plastiklerin toplanması lazım. Denizden her gün topluyoruz ve her gün yenileri geliyor, baş edilecek gibi değil. Büyük aletlerle toplasak bile bunun kaynağını bulup kurutmamız lazım. Az plastik kullanmamız lazım. Tek kullanımlık plastiğin yasaklanması lazım. Elimde bunları toplayacak başka bir alet yok çünkü elekle olmuyor, tırmıkla olmuyor. Aslında ev için kullanılan bir alet ama başka bir çaremiz olmadığı için bunu denedim" diye konuştu. Temizlik etkinliğine katılan Ulupınar Mahallesi Muhtarı Salih Sarıca ise "Vatandaşlarımızla, yerli ve yabancı turistlerimizle birlikte sahile gelen pislikleri temizliyoruz. Gelecek nesillerimiz için, Çıralı'ya gelen misafirlerimizin çevremizi temiz görmesi için burada temizlik yaptık. Katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

'ÇOK FAZLA ÇÖP VARDI DENİZDEN GELEN'

45 kişilik kamp ekibi ile temizliğe katılan Rus vatandaşı Irina Kleva ise Çıralı'yı çok seviyoruz. Biz buraya 6 yıldır aile kampları için geliyoruz. Burada kamp yapıyoruz çocuklar ve aileleriyle. Çıralı'ya gelmeleri için Rusya'dan ve diğer ülkelerdeki insanları sürekli davet ediyoruz. Likya Yolu'nda da yürüyüşler yapıyoruz. Bu yürüyüşümüz sırasında Maden Koyu'ndan geçerken ne kadar pislendiğini gördük. Yüzmek, dinlenmek imkansızdı. Çok fazla çöp vardı denizden gelen. Buna gerçekten çok üzüldük ve tüm ailelerimizi topladık, Çıralı halkı ile turistlerle buraya gelerek temizlik yaptık. Umarım insanlar daha duyarlı olur ve çöplerini denize veya karaya atmazlar. Geleceğe güzel bir sahil ve güzel bir Çıralı bırakabiliriz" diye konuştu.

'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA SOKTUK'

Katılımcıları kendi teknesiyle ücretsiz taşıyan ve temizliğe katılan Çıralı'daki turizmcilerden Mustafa Şahin, "Çıralı'da bir seyahat acentesi işletmeciliği aynı zamanda tekne turu işletmeciliği işi yapıyorum. Bu son zamanlarda artan plajlardaki pisliğe hepimiz üzülüyoruz. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye hep beraber karar aldık. Burada 3-4 farklı ülkeden, Çıralı'daki misafirlerimizle birlikte plajlara geldik ve temizlik yapıyoruz. Bir şekilde hepimiz elimizi taşın altına sokup, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı