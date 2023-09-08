Pitbull Köpek, Evcil Köpeğe Saldırdı: Kadın Yaralandı

ANTALYA'da sokakta başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek, sahibinin yanındaki evcil köpeğe saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda Tülay Beşkonak Özçay (42), köpeğini pitbulldan kurtarmak isterken düşüp el bileğini kırdı.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Misafirlik dönüşü evlerine çıkmadan önce oturdukları sitenin önünde Jack Russell türü köpeğinin tuvalet ihtiyacını gideren Tülay Beşkonak Özçay, sonrasında bina önünde evcil hayvan sahibi komşularıyla sohbet etti. Bu sırada başıboş dolaşan sahipsiz pitpull cinsi köpek, Özçay'ın köpeğine saldırdı. Köpeğini kurtarmak için tasmasından yukarı kaldıran Özçay, bir süre pitbull cinsi köpekten kendisini ve evcil hayvanını korumaya çalıştı. Özçay, yaşadığı korku ve panikle kaldırımda düştü. Özçay'ın köpeğini arka bacağından ısıran pitpull cinsi köpek, çevredekilerin yardımıyla alandan uzaklaştırıldı.

SAĞ EL BİLEĞİ KIRILDI

Sabah saatlerinde köpeğinin kontrollerini yaptıran Özçay, sağ el bileğindeki ağrının artmasıyla hastaneye gitti. Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrolde, Özçay'ın bileğinde kırık tespit edildi. Mahallesindeki başıboş köpek sayısının fazlalığından yakınan Özçay, 1 ayda ikinci kez köpek saldırısına uğradığını belirtti. Özçay, hastanede tedavi olduğu süreçte, komşularından köpeğine ve kendisine saldıran pitbull cinsi yasaklı türün bulunup büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından götürüldüğü haberini aldığını söyledi. Özçay, aynı köpeğin olaydan birkaç saat önce de site görevlisine saldırdığını, görevlinin kaçarak uzaklaştığını dile getirdi.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde park halindeki araçların arasından geçen köpeğin, hızla Özçay'ın köpeğine saldırması, Özçay'ın da köpeğini kurtarmak için tasmasından havaya kaldırdığı anlar yer aldı. Kamera kayıtlarında çevredekilerin köpeği uzaklaştırmak için çaba gösterdiği anlarda Özçay'ın düştüğü görüldü.

KÖPEĞİN ALINMASI İÇİN BELEDİYEDEN YARDIM İSTEDİ

Saldırının yaşandığı günün öncesinde başıboş köpeğin alınması için Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlileriyle görüştüğünü kaydeden Özçay, şunları söyledi:

"Muratpaşa Belediyesi'nden görevliler geldi. Pitbull türü köpeğin yasaklı tür olduğunu, barındıracak yerleri olmadığını ve alamayacaklarını söyledi. Büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda olduğunu ilettiler. Büyükşehir belediyesini aradım. Büyükşehir belediyesinden görevli de Muratpaşa ilçesinde olduğu için Muratpaşa Belediyesi'nin köpeği alması gerektiğini belirtti. Ben de Muratpaşa Belediyesi ile görüştüğümde büyükşehir belediyesinin sorumluluğu olduğunu söylediklerini belirttim. Büyükşehir belediyesinden görevliler geldi. Birlikte köpeği aradık, yakalayamadık. Görevliler 'Köpek kaçıyor yakalayamadık. Bizim eksikliğimiz. Uyutup götüremiyoruz. En kısa sürede alacağız' dedi. Çarşamba günü evde yokken görevliler telefonla arayıp, köpeği bulmak için benden yardım istedi. Ben de köpeğin yerini bildiklerini ve esnafla görüşerek bulabileceklerini söyledim. Bulamadıklarını belirtip, gittiler."

Köpeğin yakalanması için çalışma yapılmasından saatler sonra saldırıya uğradığını anlatan Özçay, iki belediyeden de şikayetçi olacağını söyledi.