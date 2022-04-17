Böyle şaka mı olur! Basketbol sahasındaki pitbullun tasması koptu, çocuklar can havliyle kaçtı - Haberler

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Böyle şaka mı olur! Basketbol sahasındaki pitbullun tasması koptu, çocuklar can havliyle kaçtı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Böyle şaka mı olur! Basketbol sahasındaki pitbullun tasması koptu, çocuklar can havliyle kaçtı

İstanbul Ümraniye'de elinde bir pitbulla basketbol sahasına giren şahıs, çocuklara şaka yapmak istedi. Fakat bu sırada tasması kopan pitbull, bir anda çocukların üstüne koşmaya başladı. Sahadaki çocuklar, pitbuldan tellere tırmanarak kaçtı.

Ümraniye'de bir basketbol sahasında iddiaya göre, çocuklar oyun oynadığı sırada adının Şahin olduğu öğrenilen bir kişi, elindeki pitbull cinsi köpekle sahaya girdi. Pitbull'u gören çocuklar saha içinde kaçışmaya başladı. Korku dolu anların yaşandığı olayda çocukların kimi tellere, kimisi de potaya tırmanmaya çalıştı. Bu sırada çocukların korkudan, "Şahin abi ne olur getirme" şeklinde bağırdıkları görüldü.

Böyle şaka mı olur! Basketbol sahasındaki pitbullun tasması koptu, çocuklar can havliyle kaçtı

Çocukların tellere tırmanmaya çalıştığı sırada sahibinin tuttuğu pitbullun tasması koptu. Serbest kalan köpek hızla saha içinde çocuklara doğru koşmaya başladı. Üzerlerine gelen pitbullu gören çocuklar panikle etrafa kaçıştı. Sahibi peşinden koşup yakaladığı köpeğini çocuklardan uzaklaştırdı.

Böyle şaka mı olur! Basketbol sahasındaki pitbullun tasması koptu, çocuklar can havliyle kaçtı

Köpek geldiğinde sahada olduğunu söyleyen Efe Adıgüzel, "Çok korktuk, etrafa kaçışmaya başladık. Kalabalıktı, futbol oynuyorduk. Ben kaçmadım. Arkadaşlar tellere tırmandı. Herhangi bir ısırma olmadı" dedi. İsmini vermek istemeyen bir genç, "Tasma bir anda sahibinin elinden koptu. Kimisi tellere, kimisi de potaya tırmanmaya çalıştı" şeklinde yaşananları anlattı.

Böyle şaka mı olur! Basketbol sahasındaki pitbullun tasması koptu, çocuklar can havliyle kaçtı

Oyun oynadığı alana pitbull cinsi köpeğinin girmesiyle çocuklar, korkudan tellere ve potaya tırmandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Böyle şaka mı olur! Basketbol sahasındaki pitbullun tasması koptu, çocuklar can havliyle kaçtı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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