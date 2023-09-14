Pendik'te kimyasal madde alarmı! Yol trafiğe kapatıldı, ekipler olay yerinde

İstanbul'un Pendik ilçesinde refüje bırakılan bidondan akan maddenin kimyasal olduğunun öne sürülmesi üzerine yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

POLİS ÖNLEM ALDI

Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'nin karşısındaki caddede refüje bir araçtan bırakılan bidondan akan sıvının kimyasal madde olduğu öne sürüldü. Bunun üzerine polis yolda önlem aldı. Çevredekiler uzaklaştırılırken itfaiye ve sağlık ekiplerine de haber verildi.

Olay yerinden kareler: