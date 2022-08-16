'Patentle Türkiye' yarışmasında dereceye giren liseliler ödüllerini aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin rakamlarla konuşulduğunda açıkça ortaya çıktığını belirterek, "Türkiye, birileri ısrarla kabul etmese de kalite anlamında da eğitimde çok başarılı işler yapıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin rakamlarla konuşulduğunda açıkça ortaya çıktığını belirterek, " Türkiye, birileri ısrarla kabul etmese de kalite anlamında da eğitimde çok başarılı işler yapıyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) iş birliğiyle lise düzeyindeki öğrencilere yönelik düzenlenen "Patentle Türkiye-1. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması"nın ödül töreni, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katılımıyla gerçekleştirildi.

Varank, burada yaptığı konuşmada, yarışma kapsamında patent ve faydalı model başvurusunda bulunan öğrencileri tebrik etti.

Yarışmaya, 61 ilde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerden toplam 1035 patent ve faydalı model başvurusu geldiğini ifade eden Varank, üniversitelere yönelik gerçekleştirilen Patentle Türkiye yarışmalarından farklı olarak, bu yarışmaya faydalı model bileşenini de dahil ettiklerini söyledi.

Varank, böylelikle, öğrencilerin yenilik içeren, sanayiye de aktarılabilecek küçük buluşlarla da yarışmaya katılmalarının önünü açtıklarını vurgulayarak, "Patentle Türkiye yarışmasının ülkemizde patent kültürünün yaygınlaşmasında kaldıraç görevi üstleneceğini düşünüyoruz. Bu sayede önümüzdeki dönemde patent başvurularına ilgi daha da artacak." diye konuştu.

"Sınai mülkiyet alanında önemli ülkelerden biri olduk"

TÜRKPATENT'in kurulduğu 1994 yılında üniversiteye başladığı bilgisini veren Varank, "Patent, marka faydalı model... Biz üniversitede de bunlardan haberdar değildik. Şimdi gençlerimiz bunlardan bahsediyor, yarışmalara katılıyor. Ben ortaokula başladığımda, İstanbul'da 68 öğrenci bir sınıfta okuyordu. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek rakamlarla konuştuğumuzda açıkça ortaya çıkıyor. Türkiye, birileri ısrarla kabul etmese de kalite anlamında da eğitimde çok başarılı işler yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son 20 yılda imza attığı başarılara değinen Varank, her alanda önemli dönüşümler gerçekleştirildiğini, yıllarca ihmal edilen sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir kararlılıkla çözüme kavuşturduklarını bildirdi.

Varank, Milli Teknoloji Hamlesi ışığında yüksek teknolojiden dijital dönüşüme, altyapıdan insan kaynağına kadar her alanda vizyoner politikalar ortaya koyduklarına işaret ederek, Türkiye'nin büyük gelişim kaydettiği alanlardan birinin de sınai mülkiyet hakları olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin güçlü yasal ve idari altyapısı, yıldan yıla artan başvuru ve tescil sayılarıyla sınai mülkiyet alanında önemli ülkelerinden biri haline geldiğini vurgulayan Varank, şu ifadeleri kullandı:

"2021 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na göre, ulusal düzeyde patent başvurularında dünyada 14'üncü, marka başvurularında 7'nci, tasarım başvurularında 4'üncü sırada yer alıyoruz. 2022'nin 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yerli patent başvuru sayılarında yüzde 3, yerli faydalı model başvurularında yüzde 29, yerli tasarım başvurularında yüzde 27 ve yerli marka başvurularında yüzde 2 artış gerçekleşti. Bu dönemde yerli patent tescil sayımız yüzde 11, yerli faydalı model tescil sayımız yüzde 29, yerli marka tescil sayımız yüzde 53 ve yerli tasarım tescil sayımız yüzde 40 arttı. İnşallah yılın ikinci yarısında başvuru ve tescil sayılarımızı daha da artırarak 2022 yılını bir rekorla tamamlamış olacağız."

Varank, bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg'un ilk seri üretim aracının banttan indirilmesi töreninin gerçekleştirileceği tarihi açıkladığını anımsatarak, Togg'un Türkiye'de üretilen ilk araç olmadığını, birçok markada otomobilin ülkedeki fabrikalarda Türk emekçiler tarafından üretildiğini dile getirdi.

Togg'un sınai mülkiyet haklarına sahip olmanın ciddi bir fark olduğunu belirten Varank, şunları söyledi:

"Togg, Türkiye'de üretilen diğer araçlardan farklı olarak, tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla Türkiye'nin Otomobili'dir. O yüzden, biz bu araçta bir değişikliğe gitmek istediğimizde birilerine sormak, birilerinden izin almak mecburiyetinde değiliz. Herhangi bir parçasını yerlileştirmek istediğimizde, birilerinin kapılarında beklemek mecburiyetinde değiliz. Bugün Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var ama bu araçların fikri mülkiyet hakları yabancı ülkelere ait. Türkiye'nin Otomobili'nde kendi fikri mülkiyet haklarımıza sahip olduğumuz için '4-5 kişinin çalıştığı şirketlerin geliştirdiği teknolojileri aracımıza katarsak katma değer oluşturur' diyerek Togg'a entegre edebiliyoruz. Bugün üniversiteli gençlerimizin kurduğu şirketler Togg'un tedarikçileri durumunda. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının önemini görmek açısından Togg önemli bir örnek. Bu bağlamda biz de bu önemin hakkını vermeye çalışıyoruz."

"İcat çıkarmaktan korkmayın"

Varank, araştırma, yenilikçilik, buluş ve devamında fikri mülkiyet haklarına sahip olmayı teşvik ettiklerine dikkati çekerek, TÜRKPATENT'in ülkedeki patent ekosistemini geliştirmek için çalıştığını anlattı.

Türkiye coğrafyasının yüzyıllar boyunca bilim, yenilik ve buluşun lokomotifi olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:

"Geçmişte olduğu gibi bugün de o öz güvene, cesarete, olgunluğa ve güce sahibiz. Türkiye artık kabına sığmıyor. Büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım hep beraber inşa edeceğiz. Buradaki esas aktörler de siz değerli gençlerimizsiniz. Sizler ne kadar sorumluluk sahibi olursanız, bu yola ne kadar baş koyarsanız, Türkiye o kadar hızlı yol alır. Kendinizi sürekli geliştirin. Trendleri takip edin. Sürekli gelişen inovasyon ekosistemimizin de katkısıyla icat çıkarmaktan korkmayın."

Varank, TEKNOFEST Karadeniz'in finalini 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun'da gerçekleştireceklerini belirterek, "Bütün öğrencilerimizi Samsun'a beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Madem böyle bir yarışma düzenliyoruz, bunu da TEKNOFEST kapsamına alalım, Patentle Türkiye yarışmasını da TEKNOFEST çatısı altında gerçekleştirelim, yarışmayı Türkiye'nin markalarından biri haline getirelim." dedi.

"Gençlere yönelik faaliyetlerimizi artıracağız"

TÜRKPATENT Başkan Vekili Cemil Başpınar da her yıl on binlerce patent, faydalı model, marka ve tasarım başvurusundan gerekli koşulları sağlayanları Türkiye'nin fikri ürün havuzuna dahil ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin fikri sermayesinin günden güne artmaya devam ettiğini belirten Başpınar, "Bu artışın sürdürülebilir ve kalıcı olması, gençlerimize yatırım yapmaktan geçiyor. Ödül töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Patentle Türkiye yarışması, gençlerimizi erken yaşlarda buluş yapmaya ve fikri ürünler geliştirmeye teşvik eden bir organizasyon." diye konuştu.

Başpınar, yarışmaya ilgi gösteren ve buluşlarıyla katılım sağlayan gençleri kutlarken, tüm paydaşlara da katkılarından dolayı teşekkür etti.

TÜRKPATENT olarak gençlere yönelik faaliyetleri artırarak sürdüreceklerini dile getiren Başpınar, "Öğrencilerimizin özellikle patent araştırma becerilerinin artırılmasına yönelik çalışmalara daha fazla odaklanacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışmada ilk 30'da yer alan öğrencilere ödülleri bakanlar Varank ve Özer ile Başpınar tarafından verildi. Yarışmanın birincisine 20 bin lira, ikincisine 15 bin lira, üçüncüsüne 10 bin lira, dördüncü ve beşincisine 5 biner lira, 6-10. sırada yer alan öğrencilere 4'er bin lira, 11-20. sırada yer alanlara 3'er bin lira ve 21-30. sırada bulunanlara 2'şer bin lira ödül veriliyor.