Parola soran dolandırıcılara 386 bin lirasını kaptırdı, evini satmaktan son anda kurtuldu

EDİRNE'de kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların 386 bin lirasını aldığı Aynur Özdoğan (84), emlakçının durumu fark etmesiyle evini de satmaktan son anda kurtuldu. Dolandırıcıların kendisine buluşmada parola söylettiklerini belirten Özdoğan, "Bana buluşmada parola da söylettiler. Ben 'barış' diyecekmişim, onlar da 'pınar' diyecekmiş. Dedikleri gibi parayı alacak kişi geldi ve parolayı söyledik. Parayı çantadan çıkartıp verdim ve gitti. Ben başkalarına akıl veriyordum, 'sakın kanmayın, etmeyin' diyordum. Bunlar bambaşka, çok kalabalık ve pişkin insanlar. Kimse kanmasın" dedi.

Edirne'de eşi ile birlikte yaşayan Aynur Özdoğan, geçen hafta kendisini arayıp, polis olarak tanıtan kişi tarafından dolandırdı. Dolandırıcı İ.K., Özdoğan'a, bankadaki parasının kötü niyetli kişilerce alınacağı söyledi. Dolandırıcı, parasını dolar yapıp kendilerine vermesi gerektiğini belirtti. Özdoğan, bankadan 386 bin lirasını dolara çevirip İ.K.'ye teslim etti. İ.K., parayı aldıktan sonra Özdoğan'ı tekrar arayıp, bu kez evinin FETÖ mensubu kişilerce satılmak istendiğini, bu nedenle bir an önce elden çıkarması gerektiğini söyledi. Özdoğan, oturduğu daireyi 1 milyon 800 bin liraya satışa çıkardı. Belirli süre ev satılmayınca, dolandırıcı bir kez daha arayıp, evin fiyatını düşürüp satmasını istedi. Bunun üzerin emlakçıya giden Özdoğan, yatırım yapacağını belirterek, dairesinin satış fiyatının düşürülmesini talep etti. Özdoğan'ın durumundan şüphelenen emlakçı, durumu polise bildirdi. Polis, Özdoğan'ın ifadesine başvurdu. Ardından dolandırıcının yakalanması için harekete geçildi. Aynur Özdoğan'ın randevu verdiği dolandırıcı İ.K., parayı alırken, polis tarafından suçüstü akalandı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma devam ediyor.