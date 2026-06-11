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Özgür Özel'in sözcüsünden tarihi çağrı: Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur

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CHP'de 28 Parti Meclisi üyesinin istifasının ardından Özgür Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Emre, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu'nun düştüğünü savunarak, "Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur" dedi. Özel cephesi, parti yönetiminin kurultayı toplamak dışında herhangi bir karar alamayacağını öne sürdü.

  • Özgür Özel'e yakın 28 Parti Meclisi üyesi istifa etti.
  • Özel'in sözcüsü Zeynel Emre, olağanüstü kurultayın toplanmamasının suç olduğunu söyledi.
  • CHP tüzüğünün 24/3 maddesine göre PM üye sayısının üçte ikinin altına düşmesi halinde 45 gün içinde kurultay toplanması zorunlu.

CHP'de yaşanan istifa depremi sonrası parti içindeki kriz yeni bir boyuta taşındı. Özgür Özel'e yakın 28 Parti Meclisi üyesinin istifa etmesiyle birlikte Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu'nun düştüğü yönündeki tartışmalar sürerken, Özel cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

TBMM'de konuşan Özgür Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre, yaşanan gelişmelerin ardından olağanüstü kurultayın artık kaçınılmaz hale geldiğini savundu.

"KURULTAYI TOPLAMAMAK SUÇTUR"

Emre, Parti Meclisi toplantısına katılarak görüşlerini dile getirmeyi planladıklarını ancak son gelişmeler nedeniyle farklı bir karar aldıklarını belirtti.

Parti yönetiminin bazı isimleri disiplin kuruluna sevk ettiğini öne süren Emre, "Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar" ifadelerini kullandı.

"PARTİYİ KURULTAYA GÖTÜRMEK DIŞINDA KARAR ALAMAZLAR"

Zeynel Emre, mevcut durumda görevde kalan yönetimin yetkilerinin sınırlı olduğunu savunarak, "Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar, hiçbir karar alamazlar" dedi.

Emre'nin açıklamaları, CHP'de olağanüstü kurultay tartışmalarını daha da alevlendirdi.

TÜZÜKTEKİ MADDE TARTIŞMASI

Özel cephesi, 28 Parti Meclisi üyesinin istifasıyla birlikte PM üye sayısının kritik sınırın altına düştüğünü ve CHP Tüzüğü'nün 24/3 maddesi gereğince 45 gün içinde kurultaya gidilmesinin zorunlu hale geldiğini savunuyor.

Söz konusu maddede, Parti Meclisi üye sayısının tam sayının üçte ikisinin altına düşmesi durumunda Genel Başkan'ın 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırması gerektiği belirtiliyor.

CHP'DE GÖZLER YENİ ADIMLARDA

Mutlak butlan kararı, ihraçlar, kurultay çağrıları ve son istifalarla birlikte CHP'de siyasi tansiyon zirveye çıktı. Parti içindeki iki kanat arasında yaşanan güç mücadelesinin önümüzdeki günlerde daha da sertleşmesi beklenirken, gözler hem hukuki sürece hem de kurultay tartışmalarına çevrildi.

Kaynak: Haberler.com
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