Özgür Özel A takımını belirledi! İşte Yeni Parti'nin MYK'sı

CHP’den istifa eden Özgür Özel ve 90 milletvekili Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesini dün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı’na teslim etti. Birinci Meclis’i ziyaret eden Kurucular Kurulu ardından ilk toplantıyı Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1926 yılında kurulan Anadolu Kulübü’nde yaptı. Toplantıda, Yeni Parti Genel Başkanlığına oy birliğiyle Özgür Özel seçildi.

MYK LİSTESİ BELLİ OLDU

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki Kurucular Kurulu, bu sabah Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Parti Meclisi, Anadolu Kulübü’nde toplandı ve Yeni Parti'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirlendi.

İşte Özgür Özel'in A takımı:

Genel Sekreter: Yunus Emre

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün

Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan

İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer

Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman

Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

YENİ PARTİ TÜZÜĞÜ YAYIMLANDI

Öte yandan; Yeni Parti’nin 41 sayfalık tüzüğü yayımlandı. Milletvekili ve yerel seçim adayları için beş ayrı belirleme yönteminin düzenlendiği tüzükte, cumhurbaşkanı adayının seçmen yoklaması dahil dört yöntemden biriyle belirlenmesi öngörüldü. Belirli adaylıklar ve parti organları için yüzde 50 cinsiyet ile yüzde 25 gençlik kotası getirildi.

MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BEŞ YÖNTEMDEN BİRİYLE BELİRLENECEK

Tüzüğün 33 ile 37’nci maddeleri arasındaki “Adaylık ve Aday Belirleme Yöntemleri” kısmında milletvekili, cumhurbaşkanı ve yerel seçim adaylarının belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Milletvekili adaylarının şu beş yöntemden biriyle belirlenmesi öngörüldü: Ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması ve merkez yoklaması. Hangi seçim çevresinde hangi yöntemin kullanılacağına, il örgütlerinin görüşü doğrultusunda Parti Meclisi karar verecek.

Ön seçimde adaylar, yargı gözetimi ve denetimi altında parti üyelerinin oylarıyla belirlenecek. Aday yoklamasına ise partide belirli görevlere seçilmiş üyeler katılacak. Merkez yoklamasında adaylar doğrudan Parti Meclisi tarafından saptanacak. Ön seçim veya aday yoklamasına katılanlar, daha sonra merkez yoklaması, merkez adaylığı ya da genel merkez kontenjanı için başvuramayacak.

Tüzükte, en az bir seçim çevresinin aday listesinin ilk sırasında engelli bir adaya yer verilmesi hükme bağlandı.

Partiye üye olmayan kişilerin milletvekili adayı olabilmesi ise Parti Meclisinin kararına bağlı olacak.

MİLLETVEKİLLİĞİNE ÜÇ DÖNEM SINIRI

Bir kişinin en fazla üç dönem üst üste milletvekili seçilebileceği düzenlendi. Yasama döneminin yarısı tamamlanmadan seçimin yenilenmesi halinde bu dönem, üç dönem hesabına dahil edilmeyecek.

Ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim ve aday yoklamasıyla belirlenen adaylar için dönem koşulu aranmayacak. Partinin milletvekili bulunmayan seçim çevrelerinde ise Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ve Parti Meclisinin kararıyla üç dönem kuralı uygulanmayabilecek.

CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN SEÇMEN YOKLAMASI SEÇENEĞİ

Cumhurbaşkanı adayının seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması veya merkez yoklaması yöntemlerinden biriyle belirlenmesi öngörüldü. Uygulanacak yönteme Parti Meclisi karar verecek. Seçmen yoklamasına seçmen kütüğünde kayıtlı seçmenler, ön seçime parti üyeleri, aday yoklamasına ise partide belirli görevlere seçilmiş delegeler katılacak. Merkez yoklaması yönteminin tercih edilmesi halinde cumhurbaşkanı adayını Parti Meclisi belirleyecek.

YEREL SEÇİM ADAYLARINA DA ÜÇ DÖNEM SINIRI

Yerel seçim adaylarının belirlenmesinde de ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması ve merkez yoklaması yöntemleri kullanılacak. Hangi seçim çevresinde hangi yöntemin uygulanacağına ilçe ve il örgütlerinin görüşü alınarak Parti Meclisi karar verecek. Merkez yoklamasında adaylar Parti Meclisi tarafından belirlenecek. Parti Meclisi, bu yetkisini bazı seçimler için il ve ilçe yönetim kurullarına devredebilecek.

Bir kişinin en fazla üç dönem üst üste belediye başkanı, belediye meclisi üyesi veya il genel meclisi üyesi seçilebileceği hükme bağlandı. Ön seçim ve aday yoklaması yöntemlerinin kullanılması halinde dönem koşulu aranmayacak.

YÜZDE 50 CİNSİYET, YÜZDE 25 GENÇLİK KOTASI

Örgüt denetiminde ön seçim veya aday yoklamasıyla belirlenecek milletvekili, il genel meclisi ve belediye meclisi adaylıklarında yüzde 50 cinsiyet kotası uygulanacak. Aynı kota; Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu, il ve ilçe yönetim kurulları ile il kongresi ve kurultay delegesi seçimlerinde de geçerli olacak.

Tüzükte gençlik kotası yüzde 25 olarak belirtildi. Kotanın alt dağılımı, 18-25 yaş grubu için yüzde 10 ve 26-40 yaş grubu için yüzde 15 olarak düzenlendi. Cinsiyet ve gençlik kotası özelliklerini birlikte taşıyan adaylar, her iki kotadan da sayılacak. Yeterli sayıda aday bulunmaması halinde seçimler mevcut adaylarla gerçekleştirilecek.

Geçici maddeye göre cinsiyet kotası ilk olağan kurultaya kadar yüzde 33 olarak uygulanacak. Oran, birinci olağan kurultayda yüzde 35’e, ikinci olağan kurultayda yüzde 40’a, üçüncü olağan kurultayda yüzde 45’e ve dördüncü olağan kurultayda yüzde 50’ye çıkarılacak.