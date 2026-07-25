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Kangalın saldırdığı yaban domuzunu sürüsü kurtardı

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Kuşadası’nda iki köpeğin saldırdığı yaban domuzu, çığlıklarını duyan domuz sürüsünün olay yerine gelmesiyle kurtulurken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kuşadası'nda iki köpeğin saldırdığı yaban domuzu, çığlıklarını duyan domuz sürüsünün olay yerine gelmesiyle kurtulurken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki köpeğin saldırısına uğrayan yaban domuzu, kısa süre sonra bölgeye gelen sürüsünün müdahalesiyle kurtuldu. Olay, akşam saatlerinde Kuşadası ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yiyecek arayan yalnız bir yaban domuzunu fark eden biri kangal cinsi olmak üzere iki sokak köpeği hayvana saldırdı. Köpekler yaban domuzunu çevreleyerek etkisiz hale getirmeye çalışırken, domuzun çıkardığı sesler çevrede bulunan diğer yaban domuzlarının dikkatini çekti. Kısa süre sonra olay yerine gelen yaban domuzu sürüsü, saldıran köpeklerin üzerine yöneldi. Bir anda yaşanan hareketlilik sırasında köpekler geri çekilmek zorunda kalırken, saldırıya uğrayan yaban domuzu da sürünün arasına katılarak bölgeden uzaklaştı. O anlar ise mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde köpekler tarafından saldırıya uğrayan yabana domuzu ve sürünün onu kurtarması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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