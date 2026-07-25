TCMB, Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

TCMB'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 13 Eylül 2018'de 7964 sayılı TCMB kararıyla verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni, Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca iptal edildi.

Kaynak: AA