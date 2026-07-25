Evli yönetmenle arabada basılmıştı! İşte Aliye'nin Sanem Çelik'inin son hali

Bir döneme damga vuran ‘Aliye’ dizisiyle yıldızı parlayan Sanem Çelik, dizinin evli yönetmeni Kudret Sabancı ile yaşadığı yasak aşk skandalının ardından uzun süre kabuğuna çekilmişti. Yıllar sonra ünlü oyuncunun son hali yeniden magazin gündem oldu.

ARABANIN İÇİNDE ÖPÜŞÜRKEN YAKALANMIŞLARDI

2000'li yılların en çok konuşulan magazin olaylarından birine imza atan Sanem Çelik ve yönetmen Kudret Sabancı, bir arabanın içinde öpüşürken görüntülenmiş ve skandal günlerce manşetlerden düşmemişti.

"KUDRET BENİ TATİLE KENDİ ELLERİYLE GÖNDERDİ"

O dönem Kudret Sabancı ile evli olan oyuncu Esra Akkaya, yaşananların ardından sert açıklamalarda bulunarak"Kudret beni tatile kendi elleriyle gönderdi. Meğer arkamdan bana bunu yapacakmış. Onu asla affetmeyeceğim. Cezasını çeksin" demişti. Olayın ardından eşinden boşanan Akkaya ile birlikte iki isim de uzun süre gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.

YILLAR ONA DA ACIMADI

Aradan geçen uzun yılların ardından oyunculuğa zaman zaman ara veren ve hayatını gözlerden uzak yaşamayı seçen Sanem Çelik, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından doğal hallerini paylaşan 50’li yaşlarındaki ünlü oyuncunun son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü. Yılların getirdiği değişimi gören bazı sosyal medya kullanıcıları, "Zaman kimseye acımıyor" yorumlarında bulunmaktan kendini alamadı.

İşte Sanem Çelik'in son hali;

Kaynak: Haberler.com