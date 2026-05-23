Özgür Özel: "40 Gün İçinde, Kurultaya Götürürüz ve Artık Bu Kabus Biter, Devamında Yine Herkesin Umutlarını Besleyen İktidar Yürüyüşümüz Başlar"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 40 gün içinde kurultay yapılması çağrısında bulunarak, "Oturur arkadaşlarımız ve hızlı şekilde partiyi sağ salim ayrışmadan, bölünmeden, tartışmadan 40 gün içinde ya da bayramdan sonraki 40 gün içinde, ilk mesaiyi takip eden 40 gün içinde, nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter, devamında yine herkesin umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar" dedi. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya, "40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra elbette önceki Genel Başkanımızla yüz yüze de görüşürüz, oturur sohbet de ederiz. Ama gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Parti Meclisi toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, kapalı grup toplantısında yapılan Grup Başkanlığı seçiminin sorulması üzerine, "Bundan üç yıl önce yine bir kapalı grup toplantımızda Grup Başkanı seçilmiştim. Ondan yaklaşık beş ay sonra da bu kez yapılan kongremizde Genel Başkan seçilmiştim. Grup iç yönetmeliğimize göre mevcut Genel Başkan, otomatikman Grup Başkanı'dır. Bu bu şekilde sürerken malum çok tartışmalı, hukuken tanımadığımız, Türkiye'deki aklı başında hiçbir hukukçunun savunmadığı mutlak butlan kararı çıktı ve bu karar çeşitli birimlere yollandı. Yarın, öbür gün bu kararın Meclis'e de yollanması ve Meclis bürokrasisi veya Meclis yönetimi tarafından da bu kararın kıymetlendirilmesi ihtimali, ki doğru bir ihtimal değildir ama bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkanlığında bir boşalma olduğuna işaret edebilirdi" dedi. Özel, şöyle devam etti:

"ARKADAŞLARIMIZIN AÇIK DESTEĞİYLE YENİDEN SEÇİLDİM"

"Bizim bugün malum bu tartışmalar olduğunda sizin de takip ettiğiniz gibi üç gün öncesinden kararını aldığımız ve arkadaşlarımızın toplantıya çağırdığımız bir kapalı grup toplantımız var. Tabii bulan kararı çıkınca grup iç yönetmeliği çok net. 'Grup Başkanlığı bir şekilde boşalırsa ilk kapalı grup toplantısında seçim yapılır' diyor. Özel bir hüküm var. Öyle olunca bu ilk kapalı grup toplantısında ben bu hukuki gerekliliği, bu ihtimali gündeme getirdim. Arkadaşlarımızın önerisi ile yeniden Grup Başkanlığı seçimi oldu. Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim ve kullanılan oyların birisi dışındaki tüm oyları alarak... Bir de tabii bugün burada yapılacak toplantıya sağlık mazeretleri, hastanede yatan arkadaşlar, yurtdışında olanlar da yazılı olarak mazeret bildirdiler. Onların da destek ifadeleriyle ve daha sonra da 'Seçim olacağını bilmiyorduk, bilseydik gelirdik' diyen çok sayıda arkadaşımız var. Ama görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden Grup Başkanı seçildim. Bu konu artık her kararın istismar edildiği yerde Meclis'e de bunu sirayet ettirme ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda bir boşluk yaratılma ihtimaline karşı ve biraz da aslında bunun böyle olmasını ben de istedim. Olur, olmaz yerlerde okuyoruz. 'Butlan kararının arkasında 90 milletvekili var' falan. Bugün 110 milletvekilinin hangi kararının arkasında olduğu ki bunun üzerine de yapılan açıklamaları da siz takip ediyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi grubunda bilinen ayrışmanın ötesinde bir ayrışmanın olmadığının görülmesi çok önemli. O yüzden hep birlikte bu kararı aldık, hayırlı uğurlu olsun. Hepinize teşekkür ederim"

"GENEL BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİNİ ÜYELER KABUL ETMİYOR"

Genel Başkan Özel, bayramdan sonraki salı günü Meclis grup kürsüsünde kimin olacağının sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Arkadaşlar ben hem partinin seçilmiş Genel Başkanıyım hem de bir kez daha seçilmiş Grup Başkanıyım. Grup Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Meclis'i kendi kararıyla, her istediği zaman grup toplantısına çağırabilir. Salı günleri yaptığımız grup toplantıları da pazartesi gününden bir gün sonraya çağırdığımız ama açık ama kapalı grup toplantılarıdır. Bu toplantıya Grup Başkanı başkanlık eder. Tabii Grup Başkanı, partinin Genel Başkanı ile birlikte bu toplantıya zaman zaman katılır, kürsü teklif eder kendisine ancak bu şartlar öyle bir süreç değil. Bugün zaten hepiniz takdir edersiniz ki sahadaki, sokaktaki üyelerdeki duygu durumuna bakıldığında bu butlan kararından sonra partinin bir Genel Başkan değişikliği olduğunu hiçbir üye kabul etmiyor. Milletvekili grubunun durumu açık. Orada zaten ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir atanmış, yani AK Parti yargısının göreve geri getirmeye çalıştığı bir butlan kararıyla gelip de grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsünü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini zaten düşünmüyorum. Zaten öyle bir şey yok. Zaten o şartlar altında öyle bir şeyi kendi de istemez. Toplumsal kabul de görmez bu. O yüzden yapılacak grup toplantısında, ben kurultayımız yapılana kadar Grup Başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden Genel Başkan ve Grup Başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım. Bunun dışında şöyle haberler okudum, yorumlar. İşte 'Uzlaştılar, biri Grup Başkanı olacak, biri Genel Başkan olacak.' Arkadaşlar böyle bir uzlaşı yok. Zaten biz bu butlan kararını tanımadığımız için, tanımadığımız bir kararda uzlaşacak halimiz yok. Ama şöyle bir uzlaşı olacak veya onun olması elzem ve herkesin istediği bu. Herkesin istediği, herkesin beklediği bir tek şey var. O da kurultayın, tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süredir. 40 günlük bir süre içerisinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi."

"BU TÜRBÜLANSLAR İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ ENGELLEMEMELİ"

Şimdi en son Panorama'nın dün Mayıs ayı değerlendirmesi geldi, PanoramaTR'nin. PanoramaTR'nin Mayıs ayı değerlendirmesinde Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 34,8 oy oranına kavuşmuş durumda. Bu şartlar altında buraya nasıl kavuştuk? Vatandaşın sorunlarını konuşarak, mücadele ederek ve çalışarak kavuştuk. Yüzde 25'lik cam tavanı kırdık, yüzde 35'lik camı taban yapıp yüzde 40'ı aşmanın telaşı içindeyken bu türbülanslar geldi. Her şeye rağmen partinin bu oy oranı kıymetli. Her anket bir öncekinden, geçen aydan daha iyi geldi. Ama şimdi bu türbülanslar bizi iktidar yürüyüşümüzden geri tutmamalı, engellememeli. O açıdan da bir an önce zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. Ben bugün milletvekillerimizle görüştüm, şimdi Parti Meclisimizin görüşünü alacağım, yarın il başkanlarının görüşleri alınacak. Yani yarın olur, Pazartesi olur ama gecikmeden dün Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Kemal Bey'le görüştüğümüzde demiştim, 'Ben arkadaşların görüşlerini alacağım, ardından da bir temas kurarız' diye. Tahmin ediyorum biz bir görevlendirme yaparız teknikte boyutta. Kemal Bey'den de bu görevlendirmeyi talep ederiz. Oturur arkadaşlarımız ve hızlı şekilde partiyi sağ salim ayrışmadan, bölünmeden, tartışmadan 40 gün içinde ya da bayramdan sonraki 40 gün içinde, ilk mesaiyi takip eden 40 gün içinde, nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter, devamında yine herkesin umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNEN VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu anlamda bir kez daha hiçbirisi kendisini dışarı bırakmayan bütün siyasi partilerin, muhalefet partilerinin değerli liderlerini, bu konuda değerlendirme yapan, bunu bir parti meselesi değil demokrasi meselesi olarak görenlere ve bu büyük görülmemiş toplumsal desteğe, iktidar partisine oy veren seçmenlerin sahadan gelen tepkilerini iletiyor arkadaşlar. 'Bize yapılmasını istemediğimizi kimseye yapmayız. Tayyip Bey'e bunu yapacaklarsa nasıl yanlışsa, Özgür Bey'e yapıldığında da yanlıştır. Esas olan sandıktır' diyen, bize hiç oy vermemiş, belki hiç oy vermeyecek ama büyük bir ferasetle Türkiye'nin geleceğini düşünen tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum."

ÖZEL'DEN KURULTAY YANITI: "EN UYGUN ZAMAN EN KISA ZAMANDIR"

Özel, önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 40 gün içerisinde kurultayın yapılmasına nasıl baktığının sorulması üzerine, "Dünkü telefon görüşmemizde kendisi 'En uygun zamanda yapalım' demişti. Ben de en uygun zamanın en kısa zaman olduğu görüşünü ifade etmiştim kendisiyle. Bu çerçevede arkadaşlarımız herhalde görüşürler ve ona göre en doğru karar hep birlikte verilir. Ama burada hiç şüphe yok ki siz de görüyorsunuz, en uygun zaman en kısa zamandır. Bu hiç istemediğimiz aslında hiç de meşru olmayan ara dönemden partimizi hızla çıkarmak durumundayız" dedi.

"ÖNCE KURULTAY KARARI İLANINI OKUMAM LAZIM"

Özel, Kılıçdaroğlu'nun butlan kararı sonraki konuşmasını takip edip etmediği ve yüz yüze görüşme olup olmayacağına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Siyasette çeşitli gelişmeler olur, ona göre pozisyonlar alınır. Biz dün telefonda birbirimize görüşlerimizi ifade ettik, şimdi teknik arkadaşların görüşmelerini yapma zamanı. Ondan sonrasında, kurultay kararı alındıktan sonra ki ben bundan önce defalarca Sayın Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüştüm ve büyük bir memnuniyetle o zaman yine görüşürüm. Ama 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra elbette önceki Genel Başkanımızla yüz yüze de görüşürüz, oturur sohbet de ederiz. Ama gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra."

"HEM DE KENDİSİ İÇİN EN DOĞRU KARAR OLACAKTIR"

"40 günlük sürenin sonunda kurultaya gidilmemesi halindeki tutumunun ne olacağına" ilişkin soru üzerine Özel, şunları kaydetti:"

"40 günde kurultaya gitmediğini ki zaten 40 günü bekleyecek halimiz yok. Orayı yanlış anlamayın. Öyle '40 gün bekleyelim, ondan sonra' değil. Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Kemal Bey'le bu konuyu arkadaşlarımız görüşecekler. 40 gün içinde kurultay ile ilgili o bir karar verir ve bir adım atarsa bu hem partimiz için, hem ülkemiz için ama hem de kendisi için en doğru karar olacak. Çünkü ben gerçekten üzülüyorum bazı sloganlara, bazı tepkilere. Sonuçta bunlar partimizde geçmişte seçilerek Genel Başkanlık yapmış birisine yönelen tepkiler. Sokağın sesini duyuyorsunuz, görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu ben anlatmayayım yani size. O yüzden 40 gün sonraya en kısa sürede kurultay ile ilgili adımı Kemal Bey'in atması ya da bu adımı müştereken atmamız partinin de Kemal Bey'in de menfaatine. Yoksa biz bu noktada bize Siyasi Partiler Kanunu'nun, tüzüğün verdiği tüm imkanları kullanarak en kısa sürede kurultay için adımlarımızı atacağız zaten."

"YETER Kİ 40 GÜN SONRA KURULTAY KARARI ALMAK ÜZERE O SALON KULLANILMAK İSTENSİN"

Özel, "Kasım 2023'teki bir PM toplantı çağrısı gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezi kullanması konusunda bir girişime tavrınız ne olur" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

"Öncesinde arkadaşların konuşması bu yönden çok zaruri. O toplantı önceden görüşen arkadaşlarımızın da müşterek karar verdiği gibi 40 gün sonrasına bir kurultayı toplamak üzere o günkü PM'yi toplantıya çağırma toplantısı olursa ona zaten sadece ben değil, herhalde toplantıya giren bütün Parti Meclisi üyelerini bugün pozisyonları ne olursa olsun ve Kemal Bey'i de buradaki herkes misafirperverlikle karşılar. Yeter ki çıkışta 40 gün sonrasına kurultay kararı almak üzere o salon kullanılmak isteniyor olsun. Ama delegenin vermediği bir yetkiyi kullanmak üzere birtakım niyetlerin olduğu ifadesi bu kadar sert eleştiriliyor, bu kadar toplumsal reaksiyon alıyor. En kısa sürede kurultay yapmak için olduktan sonra elbette ki buraya gelişi herkes memnuniyetle karşılar ve memnuniyetle uğurlar. Ama bu konudaki kanaatin önceden açık bir şekilde ifade edilmesi kıymetli olur."

Özel, "Önceden netleşmemiş olursa ne olur"sorusu üzerine, "O zaman öyle bir gelişme olmaz. Yani biz o zaman kurultayın yapılması ile ilgili üzerimize düşeni yaparız" dedi.

"YAPMAZ BENİM EVLADIM"

Özgür Özel, "Kılıçdaroğlu CHP'nin ahlaki eleştiriler aldığını söyledi. Değerlendirmeniz ne olur" sorusunu yanıtlarken, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi tarihini ben iyi biliyorum. ve maalesef Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde çok haksız eleştiriler aldığı hatta bazen çok haksız operasyonlardan, çok ahlaksız operasyonlardan sonra görev değişiklikleri oldu ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şekilde bunu kendi içinde bu ahlaksızlıklara kimsenin prim vermediği için birlik ve bütünlük halinde atlattığı süreçleri hep birlikte yaşadık. Şunu söylemek lazım. 'CHP'ye ahlaksızlık yapılıyor' doğru ama bize karşı yürütülen bu gayriahlaki operasyonları ben kıymetlendirmem. Çok net bir şey söyleyeyim yani. Söyleniyor, soruluyor. Her fırsatta. Efendim işte 'Hakkında suçlama olan belediye başkanlarınızın üyeliklerini askıya alma.' Bir ara böyle bir yola çıkış falan söyleniyor. ya arkadaşlar örneğin, Bayrampaşa Belediye Başkanı. Üç kez kendisine, 'AK Parti'ye geç, Cumhur İttifakı'na geç, operasyon yapmayalım' dendi. Silivri'de yatıyor, parti değiştirmedi diye şimdi tutacağız bu arkadaşımızı partiden uzaklaştıracağız öyle mi? Onun suçu parti değiştirmemek. Ekrem İmamoğlu bu iktidarı rahatsız edip Cumhurbaşkanı adayı olup iktidara yürüyor olmasaydı, 'ben CHP'nin adayı falan değilim' tamam mı bugün Ekrem İmamoğlu dese ki 'Ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum, daha da cumhurbaşkanı adayı değilim, ne haliniz varsa görün' dese Ekrem İmamoğlu zaten içeride kalmaz."

"HİÇBİR ZAMAN MAHCUP OLMAYACAĞIM"

Onun suçu AK Parti'yi yenme suçu ve CHP'li olmak. Ben şuna eminim ki; bu yüce çatı altında size söylüyorum. Ben Ekrem İmamoğlu'nun yanında durduğum için de bütün arkadaşlarının yanında durduğum için de hiçbir zaman mahcup olmayacağım. O yüzden bugünkü siyasi konjonktür gereğince partiye yapılan bu saldırılara karşı, bu partinin Genel Başkanları Atatürk'ten aldıkları görevle, bu partide yaşı ne olursa olsun herkese ağabeylik-babalık yapması gereken kişilerdir. Bana gelip de birisi kolumdan çekip de 'Kızın okulda hırsızlık yapmış' dediğinde, 'Ben onu şimdilik evlatlıktan reddediyorum' demem. 'Yapmaz benim evladım' derim. Buradan bir kez söylüyorum. Ekrem Başkan'dan başlayıp, en son yapılan haksız tutukluluğa kadar, kime gayriahlaki suçlama yöneltiliyorsa; onlar bizim evladımız ve bu baba evinde baba evini kuran Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi olarak söylüyorum ki 'Yapmaz benim evladım.' Ben onu evlatlıktan reddetmem, ne geçici ne kalıcı, yapmaz bizim evladımız."

"DELEGEMİZİN 'OTUR' DEDİĞİ YERDE OTURURUZ"

Özgür Özel, "Genel Merkezi terk etmeme kararı almıştınız. Bayramda da bu süreç devam edecek mi" sorusunu, "Bayramlar bitmez. Kurban Bayramı biter, arkasından bir başka bayram gelir. Biz delegemiz bizi layık gördüğü makamdan uzaklaştırmadıkça ya da görev süremiz dolup da bir başkasını oraya layık görmedikçe delegemizin 'otur' dediği yerde otururuz ve bizi onlardan başka kimse kaldıramaz" diye yanıtladı.

Kaynak: ANKA