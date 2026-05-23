Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Ahlaksızlık" sözlerine aynı tonda yanıt

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Ahlaki değerleri tekrar kazanmamız gerekiyor. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız" sözlerine Özgür Özel yanıt verdi. Özel, "CHP'ye ahlaksızlık yapılıyor doğru. Ama CHP'ye yöneltilen suçlamaları gerçekmiş gibi değerlendiren görüşleri dikkate almam." dedi.

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi. Seçimin ardından kameralar karşısına geçen Özgür Özel, kendisinden 1 saat önce açıklama yapan mahkeme kararı ile genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU: AHLAKİ DEĞERLERİ DÜZELTMEMİZ LAZIM

Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada CHP’nin ahlaki değerlerini yeniden güçlendirmesi gerektiğini belirterek, “Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu parti, cumhuriyeti kuran bir partidir. Ahlakı, erdemi kendisine temel felsefe edilmiş bir partidir” ifadelerini kullandı.

Parti içindeki tartışmalara da değinen Kılıçdaroğlu, CHP kültüründe eski genel başkanlara yönelik kırıcı bir dilin kabul edilmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, köklü bir partiyiz, köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: CHP’YE AHLAKSIZLIK YAPILIYOR

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından kameralar karşısına geçen Özgür Özel ise CHP’nin geçmişte de çok sayıda haksız eleştiriye maruz kaldığını söyledi.

Özel, “CHP tarihinde çok haksız eleştiriler aldığını biliyoruz. CHP'nin tarihini ben çok iyi biliyorum. CHP kendi içinde bunlara prim vermedi. CHP'ye ahlaksızlık yapılıyor doğru. Ama CHP'ye yöneltilen suçlamaları gerçekmiş gibi değerlendiren görüşleri dikkate almam” ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
