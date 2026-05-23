Haberler

İstanbul'dan kaçış başladı

İstanbul'dan kaçış başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde İstanbul'dan Ege ve Anadolu'ya giden tatilciler, Bursa Kuzey Gişeleri'nde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Trafik durma noktasına gelirken, jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemleriyle yönlendirme yaptı.

Cumartesi günü resmen başlayan 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde vatandaşlar yollara düştü. Bayramı başka şehirlerdeki sevdikleriyle birlikte yada sıcak bölgelerde tatil yaparak geçirmek isteyen onbinlerce vatandaşın oto yollardaki araç yoğunluğu havadan drone ile görüntülendi. Özellikle İstanbul'dan Ege bölgesine tatile giden vatandaşlar, Bursa Kuzey Gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte yollara çıkan tatilcilerin çilesi erken başladı. Özellikle İstanbul'dan Anadolu'ya ve tatil bölgelerine giden vatandaşlar, Bursa'daki otobanda uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul-İzmir Otobanı Bursa Kuzey gişelerinde kilometrelerce kuyruk oluşurken trafik yaşanan yoğunluk sebebiyle neredeyse durma seviyesine geldi. vatandaşlar, zaman zaman dura kalka ilerledi.

Jandarma ve polis ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı, yönlendirmeleriyle trafiği rahatlatmaya çalıştığı otobanda, milim milim ilerleyen sürücülerin kimi halinden memnun olsa da, kimileri ise bayram trafiğine yakalandıkları için şanssız olduklarını ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

İşte ilk sözler! Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok

Grup toplantısını kim yapacak? Özel'den merak edilen soruya yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi

Tokyo’da gezen Türk çifti şaşırtan olay: Oha, şaka gibi vallahi

Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı

İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
Liverpool'dan Muhammed Salah'a veda

Bir devir bitti: Efsaneye veda!
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'Ahlaksızlık' sözlerine aynı tonda yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Ahlaksızlık" sözlerine aynı tonda yanıt
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı

Gözaltına alınan CHP'li belediye başkanı tutuklandı
4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Galatasaray'ın seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi

Oy verme işlemi sona erdi! İşte sandığa giden kişi sayısı