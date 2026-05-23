Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yazısı TBMM'ye gönderildi

Mahkemenin kurultay iptali ve görevi iade kararının ardından CHP Genel Merkezi, mahkeme ilamını da ekleyerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun "CHP Genel Başkanı" olduğunu bildiren resmi yazıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu.

CHP’de mahkemenin 38. Olağan Kurultay ve 21. Olağanüstü Kurultay’ı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etmesinin ardından yaşanan yetki krizi, partinin kurumsal yapısında ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) nezdinde resmiyet kazandı.

TBMM'YE RESMİ YAZI GİTTİ: GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU

Yaklaşık iki buçuk yıl aradan sonra hukuken yeniden liderlik koltuğuna iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu için ilk resmi kurumsal adım atıldı. CHP Genel Merkezi, mahkeme kararını ekleyerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun "CHP Genel Başkanı" olduğunu belirten resmi yazıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na gönderdi. Bu yazıyla birlikte Kılıçdaroğlu’nun partinin yasal ve resmi lideri olduğu Özel yönetimi tarafından da tescillenmiş oldu.

ÖZGÜR ÖZEL MECLİS'E DÖNDÜ: YENİ GRUP BAŞKANI OLDU

Öte yandan mahkeme kararıyla genel başkanlık sıfatı düşen Özgür Özel ise Meclis zemininde yeni bir hamle yaptı. Özel başkanlığında kapalı olarak toplanan CHP Meclis Grubu, acil gündemle "grup başkanlığı seçimi" gerçekleştirdi. Yapılan oylama sonucunda Özgür Özel, CHP'nin yeni Meclis Grup Başkanı seçilerek parlamentodaki en üst düzey parti yetkilisi konumuna geldi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN İLK AÇIKLAMA: ÖZGÜR BEY'E HAYIRLI OLSUN

Krizin patlak vermesinden bu yana sessizliğini koruyan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ilk kez kameraların karşısına geçti. Oldukça sakin bir tonda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Meclis Grup Başkanlığına seçilen Özgür Özel’i tebrik ederek, "Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN "UZLAŞI YOK" RESTİ: TOPLANTILARI BEN YAPACAĞIM

Kılıçdaroğlu’nun ılımlı mesajlarına karşılık Özgür Özel cephesinden çok sert ve net bir duruş geldi. Grup seçiminin ardından kameraların karşısına geçen Özel, eski yönetimle bir "uzlaşı" zemininde olmadıklarını ilan etti. En kısa sürede partiyi yeniden kurultaya götürme çağrısı yapan Özel, "Ben partinin seçilmiş genel başkanıyım. Grup toplantılarını elbette ben yapacağım" diyerek salı günleri yapılan geleneksel Meclis grup toplantılarına liderlik etmeyi bırakmayacağının sinyalini verdi. 

