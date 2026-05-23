''Bu gidişatı durdurmak için geliyorum'' diyen Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, olağanüstü genel kurul öncesinde Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği’ni ziyaret etmek üzere Şanlıurfa’ya geldi. ''Fenerbahçe’nin bu gidişatını durdurmak için geliyorum'' diyen Aziz Yıldırım iki santrfor transferi yapacaklarını belirtti.

6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, sabah saatlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı’na geldi. 

AZİZ YILDIRIM'A ŞANLIURFA'DA COŞKULU KARŞILAMA

Yıldırım havalimanında Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mahmut Kızıldemir ile Şanlıurfaspor eski Kulüp Başkanı Haçım İzol tarafından karşıladı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım’a sevgi gösterilerinde bulunuldu. Havalimanının ardından Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği’ne geçen Aziz Yıldırım, burada yönetim kurulu üyeleriyle özel bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra konferans salonunda dernek üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelen Yıldırım, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yoğun katılım nedeniyle salonun kalabalık ve sıcak olması üzerine sık sık terleyen Yıldırım’ın elinden peçeteyi düşürmediği görüldü.

''BU GİDİŞATI DURDURMAK İÇİN GELİYORUM''

Konuşmasında Fenerbahçe’nin son yıllardaki durumuna değinen Aziz Yıldırım, yeniden başkan olmasının kendi hayatında bir değişiklik yaratmayacağını ancak kulübün mevcut gidişatını değiştirmek için aday olduğunu söyledi.

Yıldırım, şöyle konuştu:

“Dürüstçe söylüyorum, Fenerbahçe’nin bu gidişatını 12 seneyi durdurmak için geliyorum. Ben kendime inanıyorum, arkadaşlara inanıyorum. Biz durduramazsak kimse durduramaz, haberiniz olsun. Güçlü kadro, güçlü yönetim, güçlü camia olursa bu iş olur. 2001’lerde başladık şampiyonluğa, 10 senede 5 defa şampiyon olduk”

''BUNU YAPACAK ADAM BENİM''

Taraftar birlikteliğinin önemine vurgu yapan Yıldırım, tribünlerde yaşanan ayrışmaların sona ermesi gerektiğini belirterek, “20-25 tane grup olmuş. Biri bir şey söylüyor, öbürü başka şey söylüyor. Bunları bütünleştirmek lazım. Bunu yapacak adam benim” dedi.

İKİ SANTFROR TRANSFERİ

Başkanlığı döneminde Fenerbahçe’ye önemli yatırımlar kazandırdıklarını ifade eden Yıldırım, kendi yönetiminden sonra kulübe yeni yatırım yapılmadığını savundu. Fenerbahçe’deki 20 yıllık tecrübesine dikkat çeken Yıldırım, ekibiyle birlikte şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Takımın güçlendirilmesi için transfer planları bulunduğunu da açıklayan Aziz Yıldırım, iki santrfor transferi yapacaklarını belirtti. Ancak transferlerin açıklanacağı tarihin henüz netleşmediğini ifade etti.

Cemre Yıldız
