Aziz Yıldırım özel uçakla Şanlıurfa'ya gitti
Fenerbahçe Kulübü’nde 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde çalışmalarını sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere özel uçakla Şanlıurfa’ya geldi.
Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda Aziz Yıldırım’ı, Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mahmut Kızıldemir ile Şanlıurfaspor eski Kulüp Başkanı Haçım İzol karşıladı. Havalimanında yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım’a vatandaşlar ve taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu.
DERNEK ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELECEK
Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım’ın dernek üyeleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Basına kapalı olarak gerçekleşecek toplantıda seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.
TARAFTARLAR HEYECANLA TAKİP EDİYOR
Şanlıurfa ziyaretinde kentteki tarihi bölgeleri de gezmesi beklenen Yıldırım’ın programı, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük heyecanla takip ediliyor.