Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

Güncel Haberler

Manken Özge Ulusoy'un geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren babası emekli Albay Haydar Ulusoy için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Haydar Ulusoy'un Türk bayrağına sarılı naaşı askeri tören sonrasında, defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü. Babasının acısıyla yıkılan Ulusoy ise törende gözyaşlarına boğuldu.

Oyuncu ve Manken Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy, pazar günü Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 73 yaşında hayatını kaybetmişti. Ankara'da dün düzenlenen ilk törenin ardından Ulusoy'un cenazesi Üsküdar'da bulunan Büyük Selimiye Camii'ne getirildi. Özge Ulusoy, annesi Armağan Ulusoy ve kardeşi Nilay Ulusoy cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Ulusoy'u bu zor gününde sevgilisi Faruk Çolakoğlu, Çağla Şikel, Demet Şener ve Burcu Esmersoy gibi isimler yalnız bırakmadı.

ÖZGE ULUSOY GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Özge Ulusoy cenaze töreni sırasında gözyaşlarını tutamazken, anne Armağan Ulusoy'un da ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Törene ailenin yakınları, sevenleri ve birçok isim katıldı. Büyük Selimiye Camii'nde düzenlenen askeri tören ve öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Haydar Ulusoy'un Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangasının omuzlarında, önce askeri top aracına sonrasında ise cenaze aracına nakledildi. Tören sonrasında cenaze, defnedilmek üzere Beykoz'da bulunan Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü.

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

İlgili Haberler
Ölüm acısı yaşayan Özge Ulusoy, babasının kaza esnasında kırılan saatini paylaştıÖlüm acısı yaşayan Özge Ulusoy, babasının kaza esnasında kırılan saatini paylaştı
Manken Özge Ulusoy'un babası için Ankara'da cenaze töreni düzenlendiManken Özge Ulusoy'un babası için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
Özge Ulusoy'un babası geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiÖzge Ulusoy'un babası geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Haydar Ulusoy Özge Ulusoy ulusoy Magazin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title