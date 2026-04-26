ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Nisan 2026

6 Nisan 1920

1- Meclisteki dokunulmazlık dosyalarının sayısı 1052'ye ulaştı

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonda 8 partiden 145 milletvekiline ait 1052 dokunulmazlık dosyası bulunuyor

Mecliste 1 Ocak 2015'ten bu yana 11 kişinin milletvekilliği kesin hüküm giydiği için 4 kişinin milletvekilliği de devamsızlık nedeniyle düştü

(Gazi Nogay/TBMM)

2- ANADOLU'DA KALKINMA SEFERBERLİĞİ - Güneydoğu'daki 9 ilin üretim çeşitliliğini artıracak yatırımlar teşviklerle ivme kazanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'yla, bölgedeki illerde yüksek nitelikli sanayi girdileri, hayvancılık yatırımları, lisanslı depoculuk projeleri, bal ve arı ürünleri üretimi gibi birçok alanda hayata geçirilecek yatırımlar desteklenecek

Gastronominin başkenti olarak anılan Gaziantep'te yapılacak çevre dostu ambalaj üretimi, yüksek nitelikli sanayi girdileri, makine üretimi ve teknik tekstil yatırımları teşvik edilecek

"Dinlerin ve dillerin buluştuğu şehir" olarak anılan Mardin'de kültürel ve yaratıcı endüstrileri, inanç turizminden arkeolojiye kadar geniş bir yelpaze sunan Şanlıurfa'da taş yünü üretimi yatırımlarına destek sağlanacak

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Göbeklitepe Sergisi'nin dünyanın farklı merkezlerine taşınması hedefleniyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan:

"Dünyanın önemli merkezlerinde bu sergileri devam ettireceğiz. Her yerde Göbeklitepe Sergisi'ne olağanüstü bir ilgi var. Sergiyi Avrupa'daki, Uzak Doğu'daki dünyanın önemli merkezlerine taşıyacağız. Önümüzdeki günler bu sergiyi dünyanın her köşesinde görebiliriz"

(Yasemin Kalyoncuoğlu-Eşber Ayaydın/Şanlıurfa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- EPDK 2025'te enerji piyasalarına yaklaşık 12 bin lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, geçen yıl elektrik, petrol, doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı ve şarj hizmeti piyasalarında 11 bin 891 lisans verdi

Aynı dönemde lisanslı elektrik üretim kapasitesi yüzde 105 artarak 5 bin 229 megavata ulaştı

(Duygu Alhan/Ankara)

5- RÖPORTAJ - Nobel ödüllü Meldal'dan yan etkisiz kanser tedavisine umut olacak çalışma

"Klik kimyasının" temelini atan Prof. Morten Meldal:

"Kanser hücrelerini öldüren ilacı çok seçici şekilde kanser hücrelerine ulaştırmanın yeni bir yolunu bulduğumuzu düşünüyoruz. Hayalimiz, kanserin diğer hastalıklar gibi, tercihen mevcut kanser tedavisinde görülen yan etkileri olmayan bir ilaçla tedavi edilmesidir"

"Şu anda onkoloji üzerine çalışıyoruz, kanserde hedefe yönelik tedavilerin yeni yollarını bulmaya çalışıyoruz. Bence orada çok iyi sonuçlar elde ediyoruz ve gelecek için çok güzel planlarımız var"

(Şeyma Güven-Buğrahan Ayhan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türk demokrasi tarihinin kara lekesi "27 Nisan"ın üzerinden 19 yıl geçti

Cumhurbaşkanı seçimi bahane edilerek 27 Nisan 2007'de Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan "e-muhtıra", demokrasi tarihinde kara bir leke olarak anılıyor

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan muhtıraya karşı hükümetin bir gün sonra yaptığı açıklama, Türk demokrasisi açısından kırılma noktası oldu

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın kaleme aldığını söylediği muhtıra, 29 Ağustos 2011'de internet sitesinden kaldırılırken muhtıraya ilişkin 2012'de başlatılan soruşturma dosyanın tek şüphelisi Büyükanıt'ın 21 Kasım 2019'da hayatını kaybetmesinin ardından kapandı

(Zehra Tekeci Eser/Ankara)

7- Ankara otelleri 2026 NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor

Ankara'da düzenlenecek zirve öncesinde şehirdeki oteller, rezervasyon ve operasyonel hazırlık süreçlerini hızlandırdı

Turizm Otel Yöneticileri Derneği İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Esengil:

"Ankara'daki yüksek segment otellerimizde doluluk oranları şimdiden yüzde 90 bandına ulaştı"

"Bu tür organizasyonlarda otellerimiz, yalnızca konaklama hizmeti sunan yapılar olmaktan çıkıp kontrollü diplomatik alanlara dönüşüyor. Giriş-çıkışlarda çok katmanlı güvenlik uygulamaları devreye alınıyor"

(Serhat Tutak/Ankara)

8- "Gökyüzüne tutkun" gençler THK bünyesinde yetişiyor

THK Uçuş Akademisi ile 91 yıldır 10 bine yakın pilotu mezun eden Türk Hava Kurumu, bugün de sivil havacılığın ihtiyacı olan pilotları, tüm modern imkan ve kabiliyetlerini kullanarak yetiştirmeye devam ediyor

Pilot eğitimine katılım için en az lise mezunu olmak, yaş kriterini sağlamak, orta derecede İngilizce bilmek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkili hastanelerden pilotluğa elverişlilik sağlık raporu almak gerekiyor

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

9- ULAK Haberleşme, geçen yıl en çok patent başvurusu yapan şirket oldu

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Sami Duman:

"Attığımız her adımda Türkiye'nin haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmayı ve ülkemizi bu alanda söz sahibi ülkelerden biri haline getirmeyi hedefliyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

10- İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki "mağazadan yarı fiyatına altın" reklamlarına karşı uyardı

İKO Başkanı Mustafa Atayık:

"Mağazada 24 bin lira, bizde 12 bin lira gibi gerçekle bağdaşmayan ve herhangi bir objektif karşılaştırma temeline dayanmayan paylaşımlar, tüketicilerimizi açıkça yanıltmakta, sektörde güven duygusunu zedelemekte ve mesleki etik değerleri ihlal etmektedir"

"Sosyal medyada 'ucuz' gibi lanse edilen paylaşımlarda birçok şey gizleniyor. Ürünün gramajı, altın ayarı, işçilik kalitesi, kullanılan taşın niteliği, karat değeri gibi en kritik bilgiler çoğunlukla paylaşılmaz"

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul) (Fotoğraflı)

11- Emtia piyasalarında jeopolitik risk ve enflasyon endişesi etkili oldu

Değerli metaller, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin endişelerin, büyük merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentileri olumsuz etkileyebileceği öngörüsüyle haftayı negatif seyirle tamamladı

Çin'de mart ayına ilişkin açıklanan makroekonomik veriler, sanayi tarafında büyümenin sürdüğüne ancak iç talep ve yatırımlarda ivme kaybının devam ettiğine işaret etti

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

12- Okyanusların yüzde 10'undan fazlası resmi olarak koruma altına alındı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Dünya Koruma İzleme Merkezi Direktörü Neville Ash:

"Yüzde 10'luk dönüm noktasına ulaşmak, dünyanın 2020 için belirlenen bir hedefi başardığını ve okyanusların yüzde 30'unun 2030'a kadar korunması yönündeki mevcut hedefin 3'te 1'ini tamamladığı anlamına geliyor"

"Korunan alanların genişletilmesi, okyanuslar üzerindeki baskıları azaltarak biyoçeşitliliğin iyileşmesine katkı sağlıyor"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

13- Gökyüzünün "pilot anneleri" özlemlerine rağmen görevlerini özveriyle yapıyor

AJet'in "Airbus 320" filosunda çalışan ikinci pilot Selin Gökhan:

"Oğlumun işe gitmemi istemediği ve kapıda uzun uzun vedalaşmalarımızın bulunduğu zamanlarımız oldu ama konuşup anlatarak, onunla ilgili kitapları bol bol okuyarak bu duygusunu normalleştirmeye çalıştık. Sonuçta ayrılığımız var fakat güzel ve sağlıklı bir şekilde de kavuşmamız da var"

Aynı şirkette ikinci pilotluk yapan Özge Atakan:

"Güçlü bir ekibiniz varsa bu mesleği her daim yapabilirsiniz. Ben, 40 derece ateşlendiği zaman oğlumu eşime ve anneme emanet ettikten sonra evdeki kapımı kapatıp gidiyorum"

(Gökhan Yılmaz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- İstanbul'da Western hayranlarını buluşturan "Kovboy Kahvehanesi"

Kahvehanenin işletmecisi oyuncu Cengiz Güçlü:

"Zaman zaman toplanıyoruz. Yönetmen arkadaşlarımız, abilerimiz, kameraman arkadaşlarımız, Western'i seven, gönül vermiş olan herkesle Western kıyafetleriyle film izliyoruz"

Film yönetmeni Naci Çelik Berksoy:

"O kadar hoş bir duygu ki bu. Western kültürü bende hep vardı. Bir kültür bizim için bu"

(Erol Değirmenci/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- TBMM'de bu hafta

Genel Kurulda fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi görüşülecek

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

16- TUR 2026 Direktörü Vladimiros Petsas, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun geliştiğine inanıyor:

"Her zaman ilerliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu neredeyse Fransa Turu ve diğer büyük organizasyonlarla aynı seviyede. İnsanlar da çok heyecanlı görünüyor, bu da bir başka ilerleme noktası"

(Salih Ulaş Şahan-Emre Aşık/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Beşiktaş ile Fatih Karagümrük ligde 18. randevuda

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile oynadığı 17 maçın 12'sinden galibiyetle ayrıldı

(Mücahit Hüseyin Eroğul/İstanbul)

18- Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında 100. Süper Lig maçına çıkacak

Ligde takımıyla 99 maçı geride bırakan Sergen Yalçın, 57 galibiyet alırken 18 de beraberlik yaşadı

(Metin Arslancan/İstanbul)

