3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı? Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Oylat Mağarası'nın duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazıldığı tespit edildi. Alanın koruma altında olduğunu olduğunu söyleyen işletmeci Nurcan Yılmaz, "Duvarı temizlik için kazımamız yasak. Mağaranın kendi içindeki orijinal çamuruyla sıvayarak bu kötü görüntüyü örtmeye çalışıyoruz. Yaşananlar çok üzücü" dedi.

TÜRKİYE'NİN GEZİ ALANI OLARAK EN BÜYÜK İKİNCİ MAĞARASI

İnegöl'de Oylat Deresi'nin batı kıyısında yer alan 3 milyon yıllık Oylat Mağarası 750 metre uzunluğu, 95 metre yüksekliği ile bilinirken, Türkiye'nin de gezi alanı olarak en büyük ikinci mağarası konumunda. Dört mevsim değişmeyen 15 ila 18 derece arasındaki sabit sıcaklığı ile turistlerin de ilgisini çeken mağara, yılda 100 ila 350 bin arasında ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Mağara içinde son zamanlarda sprey boyalarla çeşitli yazılar yazılmasının da ziyaretçilerin tepkisini çektiği belirtiliyor.

"ÇOK CİDDİ BİR SUÇ"

İşletmeci Nurcan Yılmaz, "Yaşananlar gerçekten çok üzücü. Mağaradaki kamera sistemimizden görüyoruz ki milyonlarca yılda oluşmuş nadide eserlere zarar veren, yazı yazan, kırmaya dökmeye çalışan maalesef hatırı sayılır sayıda ziyaretçimiz oluyor. Bu alan, tabiat ve doğal varlık olarak kabul edildiği için özel koruma altındadır. Dolayısıyla burada yapılan tahribat aslında çok ciddi bir suçtur. Ben isterdim ki insanları, 'Bunun karşılığında şu ceza var' diye korkutmak zorunda kalmayalım. Böyle bir gereklilik olmasın" diye konuştu.

"VATANDAŞLIK BİLİNCİNİN GELİŞMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Mağara içinde kasıtlı olarak yazılan yazılarla, kırmalar ve dökmeler de olduğunu belirten Yılmaz, "Ayrıca çöp atılması da bütün alanda çok muzdarip olduğumuz bir sıkıntı. Artık bunlar, diğer tahribatların yanında sevimli bile kaldı. Vatandaşlık bilincinin gelişmesi tabii ki çok önemli. Burada bunu bir kez daha anlıyoruz. Çünkü burası, dediğim gibi, eşi ve emsali olmayan, telafisi mümkün olmayan bir alan. Biz bu duvar yazılarını temizlemek için bunları kazıyamıyoruz. Yazıları silebilmemiz için kazımamız gerekiyor ancak bu da yasak. Çünkü bu da bir zarar anlamına geliyor. Bu nedenle kazıyamıyoruz. Bunun yerine, mağaranın içindeki kendi orijinal çamuruyla üzerlerini sıvayarak bu tahribatı o şekilde tolere etmeye çalışıyoruz ama bu gerçekten çok üzücü bir durum. Vatandaşlarımızdan da bu hassasiyeti tekrar tekrar göstermelerini özellikle rica ediyoruz. Çünkü buranın emsali yok, yeri doldurulamaz. İkinci bir Oylat Mağarası yok. Bu nadide esere hayranlıkla bakmak gerekir, ona zarar vermek değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı