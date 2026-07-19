Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın finalinde İspanya ile Arjantin, ABD'nin New York şehrindeki final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

ARJANTİN'İN İLK 11'İ

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Arjantin, son Avrupa şampiyonu olan İspanya karşısında mücadeleye Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez, Julian Alvarez ve Messi 11'i ile başladı.

MESSI YİNE TARİHE GEÇTİ

Dünya Kupası'nda birçok rekorun sahibi olarak tarihe geçen Messi, final maçında da adını tarihe yazdırdı. Yıldız oyuncu, futbol tarihinde 3 Dünya Kupası finalinde kaptanlık yapan tek futbolcu oldu.

FİNALDE FORMA GİYEN EN YAŞLI OYUNCU DA MESSI

Öte yandan 39 yaşındaki Lionel Messi, kaleciler hariç bir Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu. Arjantinli oyuncu, 1958'de 37 yaşındayken Brezilya'ya karşı oynayan İsveçli Gunnar Gren'i geride bıraktı. Bir Dünya Kupası finalinde oynayan en yaşlı futbolcu ünvanını ise 40 yaşındaki İtalyan kaleci Dino Zoff elinde tutuyor.

İSPANYA GOLE ÇOK YAKLAŞTI

10. dakikada İspanya gole çok yaklaştı! Dani Olmo'nun nefis bir çalımla atağı başlattığı hücumda Lamine Yamal ceza sahası sağ çaprazda verkaç sonrası topla buluştu ancak istediği gol vuruşunu yapamayınca top kaleci Martinez'de kaldı.

MESSI TOPLA EN AZ BULUŞAN İSİM

Karşılaşmanın 20. dakikası itibariyle maçta sadece 2 kez topla buluşabilen Lionel Messi, mücadelede en az topla buluşan isim oldu.

MARTINEZ HATA YAPMADI

Olmo'nun topuk pasıyla topla buluşan Oyarzabal'ın sert şutunda Emiliano Martinez şık bir kurtarış yaparak golü önledi. İspanya, 39. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı.