Trump'tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ''Taraf değilim'' dedi, sonra da...

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. ABD'nin New Jersey eyaletinde oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak final mücadelesinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek.

TRUMP'TAN FİNAL YORUMU

Abd Başkanı Donald Trump, dev final öncesi açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının karşısına geçen Trump, destek vereceği takım hakkında gelen soruyu yanıtlayarak "Dünya Kupası finali için tahminim yok. Taraf tutmayacağım. Çünkü şunu biliyorum ki, 'Messi kaybeder' demek çok zor'' dedi.

''MESSI'NİN ALEYHİNE BAHİS OYNAMAK ZOR''

Sözlerine devam eden Donald Trump, "Messi'nin aleyhine bahis oynamak çok zor. O pası gördüm ve kesinlikle kusursuzdu. Topun ulaşması gereken kusursuz bir nokta varsa, Messi topu tam olarak oraya bıraktı." değerlendirmesini yaptı.