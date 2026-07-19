Messi ve Yamal'dan Dünya Kupası'nda bir ilk

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın finalinde İspanya ile Arjantin, ABD'nin New York şehrindeki final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

MESSI VE YAMAL TARİHE GEÇTİ

İspanya ve Arjantin'in şampiyonluk mücadelesindeki kilit oyuncuları Lionel Messi ve Lamine Yamal, aralarındaki yaş farkıyla turnuva tarihine geçti. Arjantinli Messi geçen ay 39 yaşına basarken, 19 yaşındaki Yamal ise doğum gününü turnuva sırasında kutladı.

İLK DÜNYA KUPASI FİNALİ

Turnuva tarihinde final oynayan takımların ilk 11 kadrolarında 20 yıldan fazla yaş farkı bulunan oyuncuların forma giydiği ilk Dünya Kupası finali oldu.