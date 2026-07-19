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Çorlu'da parkta ölü bulundu

Çorlu'da parkta ölü bulundu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 65 yaşındaki Erkan Ergene, parktaki bankta battaniye örtülü halde ölü bulundu. Şeker hastası olduğu öğrenilen Ergene'nin cansız bedeni morga kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Erkan Ergene (65) parktaki bankın üzerinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çorlu Cemaliye Mahallesi'ndeki Eski Gaziler Parkı'nda meydana geldi. Vatandaşlar, bankta üzerinde battaniye örtülü bir kişiyi hareketsiz gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Erkan Ergene'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Ergene'nin cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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