CENTCOM duyurdu: ABD'nin asker kaybı arttı

Ürdün’deki askeri üssü hedef alan İran saldırısında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 1 askerin ise kayıp olduğu bildirilmişti. ABD Merkezi Komutanlığı (CENTCOM), olay yerinde yürütülen kapsamlı arama kurtarma çalışmalarının ardından bugün erken saatlerde kimliği belirlenemeyen askeri kalıntılara ulaşıldığını bildirdi. Bulunan kalıntıların kayıp askere ait olup olmadığının netleştirilmesi için kimlik doğrulama ve inceleme sürecinin devam ettiği aktarıldı.

IRAK'TA PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT İNFİLAK ETTİ

Bölgeden gelen bir diğer acı haber ise Irak'ın kuzeyinden oldu. 18 Temmuz'da düşürülen İran'a ait bir tek yönlü saldırı dronundan geriye kalan patlamamış mühimmatın kontrollü patlatılması esnasında 1 ABD askeri hayatını kaybetti. Aynı olayda hafif şekilde yaralanan bir diğer askerin ise tıbbi tedavisinin sürdüğü açıklandı.

CENTCOM, hayatını kaybeden ve kayıp statüsündeki askerlerin kimlik bilgilerini, ailelerin yasal bilgilendirme süreci devam ettiği için henüz kamuoyuyla paylaşmadı.